Müjdemizi İsteriz! Aşk Hayatı Bir Türlü Yoluna Girmeyen Merve Boluğur Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Görüntülendi
Müjdemizi İsteriz! Aşk Hayatı Bir Türlü Yoluna Girmeyen Merve Boluğur Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Görüntülendi
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1pyBS...
İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur sonunda yalnızlıktan kurtuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Hayatımıza "Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteri ile giren Merve Boluğur, hepimizin yakından takip ettiği isimlerden bir tanesi.
Ünlü oyuncu ilginç paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden asla düşmüyor.
Deli dolu oyuncunun aşkta da yüzü bir türlü gülmüyor.
Hatırlarsanız Boluğur, 2015 yılında Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuştu.
Boluğur'un büyük aşkı çok uzun sürmemiş ve kısa süre içerisinde Dalkılıç'tan boşanmıştı.
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Daha sonra Boluğur, DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturmuş ancak bu evliliğin sonu da boşanma ile bitmişti.
Ünlü oyuncunun sevenleri artık ümidi kesmişken Boluğur 2024'e bomba gibi bir giriş yaptı.
Muhabir Online'ın haberine göre Merve Boluğur, bugün gece saatlerinde Bebek’te bir mekanda yeni sevgilisi ile dudak dudağa öpüşürken görüntülendi.
İşte o görüntüler!
Boluğur'un yeni sevgilisinin kim olduğu bilinmiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ünlü oyuncudan bir açıklama gelecek mi?
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