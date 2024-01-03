Billie Eilish'in İndirdiği İlk Şarkının Katy Perry’den "I Kissed A Girl" Olduğu Ortaya Çıkınca Yorumlar Coştu
Billie Eilish'in İndirdiği İlk Şarkının Katy Perry’den "I Kissed A Girl" Olduğu Ortaya Çıkınca Yorumlar Coştu
Sevilen genç şarkıcı Billie Eilish, indirdiği ilk şarkının 15 yıl önce yayınlanmış Katy Perry’den ‘I Kissed A Girl’ şarkısı olduğunu açıkladı. Yapılan yorumlar hayrete düşürdü. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Billlie Eilish çoğumuzun tanıdığı sesiyle ve şarkılarıyla hepimizi mest eden ve yıldızı hızlı parlayan şarkıcılardan biri.
Giyim tarzı ve farklı saç modelleriyle de sık sık konuştuğumuz şarkıcı alışılmışlığı reddedip marjinal olma yolunda oldukça çabalıyor.
22 yaşındaki muhteşem bir sese sahip olan şarkıcıyı "everything i wanted" ya da "happier than ever" gibi şarkılarıyla da tanımış olabilirsiniz.
Barbie filmi için kendisinin yazıp seslendirdiği "What Was I Made For?" şarkısı da 2023 yılının en çok beğenilen şarkıları arasına girmişti.
Billie Eilish'in MP3’üne indirdiği ilk şarkının 28* milyon dinlenmesi olan Katy Perry’den "I Kissed A Girl" olduğu öğrenilince yorumlar çığ gibi büyüdü gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
1.
2.
3.
4.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5.
6.
7.
8.
9.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10.
11.
12.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ateşli kızlar seni bekliyor ----- Sexy18.pw