Müjdeli Haber Geldi: En Son Teşkilat Dizisiyle Ekranlarda Gördüğümüz İlker Aksum Baba Olacağını Duyurdu
Müjdeli Haber Geldi: En Son Teşkilat Dizisiyle Ekranlarda Gördüğümüz İlker Aksum Baba Olacağını Duyurdu
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2023 senesinin Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu’yla dünyaevine giren ünlü oyuncu İlker Aksum'dan müjdeli haber geldi. Bambaşka bir heyecan yaşacak, İlker Aksum baba oluyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Birçok projede rol alarak tanınan İlker Aksum, 'Çarli', 'Canım Ailem' ve 'Yabancı Damat' gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Son olarak "Teşkilat" dizisinde 'Kambur' karakterine hayat vererek büyük beğeni toplamış ve adından söz ettirmişti.
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Geçen sene Haziran ayında nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren isim mutluluğu ile dikkat çekmiş ve "eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü, menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Daha önce verdiği bir röportajda "Baba olmak istiyorum. Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" itirafıyla çok konuşulmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre müjdeli haber geldi. İlker Aksum baba oluyor! Altuntaş'ın ilettiğine göre, Dilay Ekmekçioğlu 8 haftalık hamile....
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