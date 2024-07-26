Müjdeli Haber Geldi: En Son Teşkilat Dizisiyle Ekranlarda Gördüğümüz İlker Aksum Baba Olacağını Duyurdu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2023 senesinin Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu’yla dünyaevine giren ünlü oyuncu İlker Aksum'dan müjdeli haber geldi. Bambaşka bir heyecan yaşacak, İlker Aksum baba oluyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş