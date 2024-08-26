Muhteşem Bir Ses: Son Dönemin Öne Çıkan İsimlerinden Chappell Roan'ın Dinlenmesi Gereken 13 Şarkısı
Muhteşem Bir Ses: Son Dönemin Öne Çıkan İsimlerinden Chappell Roan'ın Dinlenmesi Gereken 13 Şarkısı
Chappell Roan'ın dinlemeniz gereken şarkılarından bir liste hazırladık! İyi dinlemeleeer!
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1. Chappell Roan - Red Wine Supernova
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2. Chappell Roan - Good Luck, Babe!
3. Chappell Roan - Picture You
4. Chappell Roan - Hot To Go
5. Chappell Roan - Casual
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6. Chappell Roan - My Kink is Karma
7. Chappell Roan - Pink Pony Club
8. Chappell Roan - Naked in Manhattan
9. Chappell Roan - Kaleidoscope
10. Chappell Roan - Good Hurt
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