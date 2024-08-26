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Muhteşem Bir Ses: Son Dönemin Öne Çıkan İsimlerinden Chappell Roan'ın Dinlenmesi Gereken 13 Şarkısı

etiket Muhteşem Bir Ses: Son Dönemin Öne Çıkan İsimlerinden Chappell Roan'ın Dinlenmesi Gereken 13 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 19:40

Chappell Roan'ın dinlemeniz gereken şarkılarından bir liste hazırladık! İyi dinlemeleeer!

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1. Chappell Roan - Red Wine Supernova

2. Chappell Roan - Good Luck, Babe!

3. Chappell Roan - Picture You

4. Chappell Roan - Hot To Go

5. Chappell Roan - Casual

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6. Chappell Roan - My Kink is Karma

7. Chappell Roan - Pink Pony Club

8. Chappell Roan - Naked in Manhattan

9. Chappell Roan - Kaleidoscope

10. Chappell Roan - Good Hurt

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11. Chappell Roan - Bad For You

12. Chappell Roan - Your Song

13. Chappell Roan - Bitter

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