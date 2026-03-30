Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız, Şaşkınlık Verici 10 Ekonomi İstatistiği

Eğer cebinizde bir gram antimadde olsaydı, dünyadaki tüm ülkeleri, orduları ve şirketleri aynı anda satın alabilirdiniz. 2025 verilerine göre gramı tam 62 trilyon dolar olan bu madde, altından tam 1 milyar kat daha değerli. Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise üretilmesinin imkansıza yakın olması; CERN gibi devasa laboratuvarlarda sadece birkaç atomunu üretmek bile yıllar sürüyor.