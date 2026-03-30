Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız, Şaşkınlık Verici 10 Ekonomi İstatistiği

Ecem Bekar
30.03.2026 - 12:01

Gündelik hayatımızın tam göbeğinde duran ama bir o kadar da gizemli kalan para dünyasına dair genel kültürünüzü arşa çıkaracak, bir sonraki arkadaş ortamında 'Bakın şimdi ne anlatacağım...' diye söze girmenizi sağlayacak 10 şaşkınlık verici istatistiği sizin için derledik.

1. Evreni satın alabilecek tek madde!

Eğer cebinizde bir gram antimadde olsaydı, dünyadaki tüm ülkeleri, orduları ve şirketleri aynı anda satın alabilirdiniz. 2025 verilerine göre gramı tam 62 trilyon dolar olan bu madde, altından tam 1 milyar kat daha değerli. Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise üretilmesinin imkansıza yakın olması; CERN gibi devasa laboratuvarlarda sadece birkaç atomunu üretmek bile yıllar sürüyor.

2. İnsan yapımı en pahalı nesne: ISS

Dünyanın en lüks malikanelerini veya en yüksek gökdelenlerini unutun. İnsanlığın bugüne kadar inşa ettiği en maliyetli yapı, kafanızı kaldırdığınızda görebileceğiniz Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS). Toplam maliyeti 150 milyar doları aşan bu istasyon, dünyanın en modern uçak gemisinden 11 kat, James Webb Uzay Teleskobu'ndan ise 15 kat daha pahalı. Her yıl bakımı için harcanan milyonlarca dolarla bu rekoru kimseye kaptıracak gibi durmuyor.

3. Artık eğlence dünyasının kralı yönetmenler değil, oyun geliştiricileri.

2024-2025 verilerine göre video oyun sektörü 184 milyar dolarlık hacmiyle, küresel sinema ve müzik sektörünün toplamından daha büyük bir canavara dönüştü. Öyle ki, popüler bir oyunun (mesela GTA serisi) sadece ilk günkü satış geliri, Marvel’ın en büyük gişe rekortmeni filmlerinin toplam hasılatını birkaç saat içinde geride bırakabiliyor.

4. Cömertliğiyle bir ülkeyi iflas ettiren sultan!

Tarihin en zengin insanı kabul edilen Mansa Musa, 1324 yılında hacca giderken yanına tonlarca altın ve 60 bin kişilik bir kervan aldı. Geçtiği yerlerde (özellikle Kahire’de) o kadar çok altın dağıttı ve piyasaya o kadar çok para soktu ki, altının değeri yerle bir oldu. Bu aşırı cömertlik yüzünden Mısır ekonomisi tam 12 yıl boyunca hiperenflasyonla boğuştu ve düzelemedi.

5. Cüzdanınızdaki paranın %90’ı aslında yok!

Cebinizdeki banknotlar aslında koca bir buzdağının sadece görünen ucu. 2025 yılı itibarıyla dünyadaki toplam para arzının yaklaşık %90'ı sadece banka sunucularındaki dijital verilerden ibaret. Eğer dünyadaki herkes 'Benim param nerede?' diyerek aynı anda bankaya koşsa ve nakit çekmek istese, her 10 kişiden 9'u bankadan eli boş dönerdi.

6. Göz kırpana kadar 18 bin dolar!

Jeff Bezos’un imparatorluğu Amazon, bir saniye içinde sizin birkaç yıllık maaşınızı kazanıyor olabilir. 2024 finansal raporlarına göre Amazon, saniyede ortalama 18.224 dolar gelir elde ediyor. Bu hızla sadece bir dakikada 1 milyon doların üzerinde, bir günde ise 1,5 milyar dolardan fazla ciro yapıyor. Onu takip eden Apple ise saniyede 12 bin dolar kazanıyor.

7. Gramı 4,7 milyon dolarlık kırmızı elmas.

Pırlantalar pahalıdır ama 'Kırmızı Elmas' (Red Diamond) ulaşılmazdır. Dünyada sadece 30 adet civarında olduğu bilinen bu taşların gram fiyatı yaklaşık 4,7 milyon dolar. İşin en garip yanı, bu rengin kristal yapısındaki bir bozulmadan kaynaklanması. Bilim insanları hala bu kırmızılığın tam nedenini çözemedi ancak bu hatalı ve nadir yapı, onu dünyanın en pahalı süs eşyası yapmaya yetiyor.

8. Dünya rekoru yine bizde!

Dünya Bankası ve çeşitli istatistik kurumlarının 2024-2025 verilerine göre Türkiye, kişi başına yıllık 199,6 kilogram ekmek tüketimiyle dünyada birinci sırada. Buna karşılık listenin en sonunda yer alan Hindistan’da kişi başı tüketim yıllık sadece 1,75 kilogram. Türkiye’yi 135 kg ile Sırbistan ve 131 kg ile Bulgaristan takip etmekte.

9. Bedava kullandığınız o uygulamalar, aslında sizin üzerinizden servet kazanıyor.

'Eğer bir hizmete ücret ödemiyorsanız, ürün sizsiniz' sözünün ekonomide somut bir karşılığı var. 2025 yılı araştırmalarına göre, ABD'li bir kullanıcının kişisel verilerinin teknoloji devleri (Meta, Google vb.) için yıllık değeri ortalama 600 doların üzerinde.

10. Ayaklarımızın altındaki 20 milyon ton altın!

Dünyadaki tüm banka kasalarındaki altınları unutun. Okyanus sularında ve tabanında yaklaşık 20 milyon ton altın çözünmüş halde veya yataklarda bekliyor. Sorun şu ki; bu altını çıkarmanın maliyeti, altının değerinden daha pahalı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
