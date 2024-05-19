Mucizeye İhtiyaçları Var: Pendikspor Son Maçında 26 Gol Atarsa Lige Tutunabilir!
Mucizeye İhtiyaçları Var: Pendikspor Son Maçında 26 Gol Atarsa Lige Tutunabilir!
Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Pendikspor için yolun sonu göründü. Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan teknik direktör İbrahim Üzülmez, 'Son 3 maçta 7 puan aldık, ona rağmen küme düştük. Yapacak bir şey yok, üzgünüz.' dedi. Fakat, kırmızı-beyazlıların matematiksel olarak şansının devam etmesi sosyal medyada dikkat çekti.
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Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor, son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.
Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak düşme hattından çıkamayan İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor.
Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.
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