Mucizeye İhtiyaçları Var: Pendikspor Son Maçında 26 Gol Atarsa Lige Tutunabilir!

Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Pendikspor için yolun sonu göründü. Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan teknik direktör İbrahim Üzülmez, 'Son 3 maçta 7 puan aldık, ona rağmen küme düştük. Yapacak bir şey yok, üzgünüz.' dedi. Fakat, kırmızı-beyazlıların matematiksel olarak şansının devam etmesi sosyal medyada dikkat çekti.