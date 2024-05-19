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Galatasaray , Fenerbahçe
TFF Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemini Açıkladı!

TFF Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemini Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 13:09

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.

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Bu akşam saat 19'da Arda Kardeşler'in yöneteceği Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı.

Bu akşam saat 19'da Arda Kardeşler'in yöneteceği Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı.

TFF, milyonların heyecanla beklediği karşılaşmanın VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca'ya görev verdi.

TFF, milyonların heyecanla beklediği karşılaşmanın VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca'ya görev verdi.

43 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off elemelerinde Twente ile karşılaştığı maçta düdük çalmıştı. Sarı-lacivertliler, Hollanda'dan 1-0'la dönmüştü.

43 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off elemelerinde Twente ile karşılaştığı maçta düdük çalmıştı. Sarı-lacivertliler, Hollanda'dan 1-0'la dönmüştü.

Fabio Maresca, son olarak 15 Mayıs'ta Atalanta ile Juventus arasında oynanan İtalya Kupası Finali'nde orta hakem olarak yer aldı. Mücadele, 1-0 Juventus'un üstünlüğü ile noktalandı.

Fabio Maresca, son olarak 15 Mayıs'ta Atalanta ile Juventus arasında oynanan İtalya Kupası Finali'nde orta hakem olarak yer aldı. Mücadele, 1-0 Juventus'un üstünlüğü ile noktalandı.
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