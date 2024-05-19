TFF Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemini Açıkladı!
TFF Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin VAR Hakemini Açıkladı!
Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.
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Bu akşam saat 19'da Arda Kardeşler'in yöneteceği Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı.
TFF, milyonların heyecanla beklediği karşılaşmanın VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca'ya görev verdi.
43 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off elemelerinde Twente ile karşılaştığı maçta düdük çalmıştı. Sarı-lacivertliler, Hollanda'dan 1-0'la dönmüştü.
Fabio Maresca, son olarak 15 Mayıs'ta Atalanta ile Juventus arasında oynanan İtalya Kupası Finali'nde orta hakem olarak yer aldı. Mücadele, 1-0 Juventus'un üstünlüğü ile noktalandı.
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