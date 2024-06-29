Motivasyon mu Lazım? İşte Enerjinizi Yükseltecek 12 Şarkı
Motivasyon mu Lazım? İşte Enerjinizi Yükseltecek 12 Şarkı
Hadi gel, birlikte enerjimizi yükseltmek için bir şeyler yapalım! Bu şarkılar, motivasyonunuzu artırmak ve günün koşturmacasında enerjinizi yükseltmek için harika bir seçenek olacak. Haydi, kulaklıklarını tak ve birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkalım!
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1. Imagine Dragons - Believer (Official Music Video)
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2. Gwen Stefani - Rich Girl (Official Music Video) ft. Eve
3. Sezen Aksu - Manifesto
4. Pharrell Williams - Freedom
5. Mor ve Ötesi - Deli
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6. R.E.M. - Shiny Happy People
7. Queen - We Will Rock You
8. Bon Jovi - It's My Life
9. Warrant - Cherry Pie
10. Helldorado - A Drinking Song
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