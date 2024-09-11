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Moruinho'dan Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Osimhen İçin Kafa Karıştıracak Sözler!

Moruinho'dan Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Osimhen İçin Kafa Karıştıracak Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 11:38

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldızı forveti Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibiyse Jose Mourinho.

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, HT Spor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, HT Spor'a konuk oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın son transferi Victor Osimhen hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın son transferi Victor Osimhen hakkında konuştu.

61 yaşındaki yıldız isim, Nijeryalı forvetin davranışlarını beğenmediğini, kendini çok yere attığını belirtirken "70-75 milyon € verme imkanına sahip bir kulüpte olsaydım alırdım." da dedi.

61 yaşındaki yıldız isim, Nijeryalı forvetin davranışlarını beğenmediğini, kendini çok yere attığını belirtirken "70-75 milyon € verme imkanına sahip bir kulüpte olsaydım alırdım." da dedi.

İşte Mourinho'nun dünyanın en değerli forvetleri arasında yer alan golcü hakkındaki sözlerinin tamamı 👇

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