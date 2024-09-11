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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden Kazanacağı Muhtemel Para Ödülü Hesaplandı!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden Kazanacağı Muhtemel Para Ödülü Hesaplandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 10:54

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek temsilcimiz Fenerbahçe'nin, kasasına koyacağı muhtemel para ödülü paylaşıldı.

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Lille'e kaybedilmişti.

Lille'e kaybedilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına geçmek için play-off mücadelesi veren Mourinho ekibi, 3. ön elemede Fransız temsilcisi Lille'e toplamda 3-2'lik skorla elenmişti.

Direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanılmıştı.

Direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin, bu turnuvada rakipleri Manchester United, Slavia Prag, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente olmuştu.

Kazanacağı muhtemel gelir hesaplandı.

Kazanacağı muhtemel gelir hesaplandı.

Veri analizleri yapan FMD'nin raporunda, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan 11 milyon 714 bin euroluk bir gelir elde edeceği vurgulandı.

Avrupa Ligi'nde para ödülleri 2024- 2025

Avrupa Ligi'nde para ödülleri 2024- 2025

  • Galibiyet: 450 bin euro

  • Beraberlik: 150 bin euro

  • Lig lideri: 2.7 milyon euro

  • İlk 16: 600 bin euro

  • 16-24. sıradaki takımlar: 300 bin euro

  • Sonuncu: 75 bin euro

  • Son 16 Turu'na kalan: 1.75 milyon euro

  • Çeyrek finalist: 2.5 milyon euro

  • Yarı finalist: 4.2 milyon euro

  • Finalist: 7 milyon euro

  • Şampiyon: Ekstra 6 milyon euro

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