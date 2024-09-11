Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden Kazanacağı Muhtemel Para Ödülü Hesaplandı!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden Kazanacağı Muhtemel Para Ödülü Hesaplandı!
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek temsilcimiz Fenerbahçe'nin, kasasına koyacağı muhtemel para ödülü paylaşıldı.
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Lille'e kaybedilmişti.
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Direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanılmıştı.
Kazanacağı muhtemel gelir hesaplandı.
Avrupa Ligi'nde para ödülleri 2024- 2025
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