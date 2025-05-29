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Modumuzu Arşa Çıkarıp Zorluklara Karşı Dik Tutan Şarkılar

etiket Modumuzu Arşa Çıkarıp Zorluklara Karşı Dik Tutan Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 23:34

Sıcaklar modumuzu yükseltti! Haydi eller havaya havaları geldiğine göre şöyle evde kendi partimizi verme vakti de çoktan geldi. Kulaklıkları takıyoruz ve partilemeye başlıyoruz!

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1. Rober Hatemo - Senden Çok Var

2. Özgün - İstiklal

3. Murat Boz - Uçurum

4. Tarkan - Kuzu Kuzu

5. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

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6. Babutsa - Yanayım Yanayım

7. Eylem - Aman

8. Gökhan Türkmen - Taş

9. Serdar Ortaç - Dansöz

10. Hande Yener - Romeo

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11. Hakan Peker - Karam

12. Emir - Eline Düştüm

13. Demet Akalın - Afedersin

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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