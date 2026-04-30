article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dekorasyon
Misafirlerinizi Etkileyin: Evinizdeki Sosyal Alanlar İçin Tasarım Fikirleri

etiket Misafirlerinizi Etkileyin: Evinizdeki Sosyal Alanlar İçin Tasarım Fikirleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.04.2026 - 14:31

Evine gelen misafirleri sadece güzel bir masayla ağırlamak yetmez. Mekanın enerjisiyle de etkilemek gerekir ve aslında o kadar da zor değil. Üstelik bunun için usta peşinde koşmana ve günlerce toz toprak yutmana gerek yok.

Göz yormayan ama mekana anında sınıf atlatan tasarım fikirlerini toparladık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Misafirlerini standart bir hol yerine doğal taş dokulu ve derinliği olan bir antreyle karşılayabilirsin.

1. Misafirlerini standart bir hol yerine doğal taş dokulu ve derinliği olan bir antreyle karşılayabilirsin.

İlk izlenim her zaman önemlidir. Bunu her zaman hatırlatmamız gerekiyor. Kapıdan içeri adım atıldığı an evin genel havası belli olur. Düz ve sıkıcı bir girişi ahşap veya taş dokulu panellerle hareketlendirmek mekana sıcaklık katar. Üstelik bu işlem boya badana ihtiyacını ortadan kaldırır.

2. Evinin bir köşesini kendi ellerinle tasarladığın özel bir fotoğraf alanına çevirmeye ne dersin? İpucu: Fuga çıtaları!

2. Evinin bir köşesini kendi ellerinle tasarladığın özel bir fotoğraf alanına çevirmeye ne dersin? İpucu: Fuga çıtaları!

Arkadaşlarınla fotoğraf çekilirken arkada soluk ve dümdüz bir duvar çıkması biraz can sıkıcı olabilir. Salonun dar bir cephesini fuga çıtalarla oluşturduğun çerçeve görünümüne kavuşturup içine fotoğraflarını yapıştırarak bu işi çözebilirsin. Önüne şık bir lambader koyduğunda mekanın havası tamamen değişir. Usta falan beklemeden bu alanı direkt kendin uygulayabilirsin.

3. Odanın sadece bir duvarını kaplayarak derinlik katman mümkün.

3. Odanın sadece bir duvarını kaplayarak derinlik katman mümkün.

Odayı baştan aşağı yenilemek zor geliyorsa tek duvar mantığını deneyebilirsin. Duvarlardan birini farklı bir dokuyla kaplamak tavanı yüksek gösterir ve odaya derinlik katar. Pratik kaplamalarla o sinir bozucu rötuş dertlerinden de temelli kurtulursun.

4. Salondaki televizyon arkasını mermer ya da taş dokulu panellerle kaplayarak mekana anında sınıf atlatabilirsin desek?

4. Salondaki televizyon arkasını mermer ya da taş dokulu panellerle kaplayarak mekana anında sınıf atlatabilirsin desek?

Herkesin dönüp dolaşıp baktığı yer televizyonun arkasıdır. Orayı mermer desenli veya iddialı bir taş desenli panelle kaplayarak salonun bütün ağırlığını toparlayabilirsin. Kırmadan dökmeden uygulama şansın varken böyle lüks bir görünüm elde etmek bizim aklımıza geldi ve bunu seninle paylaşmak istedik!

5. Yemek masasının arkasını koyu renkli ve dokulu bir duvarla lüks bir restoran şıklığına taşıyabilirsin.

5. Yemek masasının arkasını koyu renkli ve dokulu bir duvarla lüks bir restoran şıklığına taşıyabilirsin.

Uzun akşam yemekleri ve derin sohbetler mi? Çok severiz! 😍 Masanın arkasında kalan cepheyi doğal taş görünümlü bir duvar paneliyle kapladığını bir düşün. Yemek masası alanını salonun geri kalanından kolaylıkla ayırabilirsin. Kendi emeğinle yaptığın tarz bir duvarın önünde misafir ağırlamak gurur verici bir şey olurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mutfaktaki veya salondaki atıl bir köşeyi hareketli panellerle kaplayarak kendine özel bir kahve barı yaratabilirsin.

6. Mutfaktaki veya salondaki atıl bir köşeyi hareketli panellerle kaplayarak kendine özel bir kahve barı yaratabilirsin.

Misafirlerine ne içeceklerini sorduğunda onları yönlendirebileceğin şık bir köşe tasarlamak harika bir detaydır. Evin ufak bir girintisini ahşap dokulu hafif EPS malzeme ile kapla. Dar ve zorlu alanlarda bile yorulmadan çalışıp o kahve köşesini rahatça şekillendirebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın