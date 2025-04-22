Buğra Gülsoy Kimdir, Kaç Yaşında? Buğra Gülsoy Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Verdiği bir röportajda, projeleri seçerken önceliğinin her zaman hikaye olduğunu söyleyen Gülsoy, “Set benim iş yerim. Sevdiğim işi, sevdiğim insanlarla huzur içinde yapmak isterim” diyerek sektördeki duruşunu özetliyor.

Televizyon ile sinema arasında ise çok net bir ayrım yapmıyor: “Beni heyecanlandıran, sevdiğim hikayenin içinde sevdiğim karakteri oynamak” diyor. Oyunculuk onun için sadece ekran değil, ruhsal bir ifade alanı.