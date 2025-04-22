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Buğra Gülsoy Kimdir, Kaç Yaşında? Buğra Gülsoy Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Buğra Gülsoy Kimdir, Kaç Yaşında? Buğra Gülsoy Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 13:02

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gürsoy hakkında bir çok soru merak ediliyor. Demet Evgar ile başrolü paylaşan Gürsoy başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. Peki Buğra Gürsoy kimdir? Buğra Gürsoy kaç yaşında, nereli? 

İşte Buğra Gürsoy'un hem kariyeri hem özel hayatı hakkında tüm bilgiler...

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Buğra Gürsoy Kimdir?

Buğra Gürsoy Kimdir?

Buğra Gürsoy 22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olan Gürsoy, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 

İlk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır.

Buğra Gürsoy Kaç Yaşında?

22 Şubat 1982 doğumlu olan Buğra Gürsoy 2025 yılı itibariyle 43 yaşındadır.

Buğra Gürsoy Nereli?

Buğra Gürsoy Ankara doğumludur.

Buğra Gürsoy Kariyer Başlangıcı

Buğra Gürsoy Kariyer Başlangıcı

Televizyon dünyasına  2008 yılında Hepimiz Birimiz İçin dizisiyle adım atmıştır. Ardından gelen projelerdeki güçlü performanslarıyla yıldızını parlattı.

Ardından Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. 

Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, daha sonra Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır.

Buğra Gülsoy Özel Hayatı

Buğra Gülsoy Özel Hayatı

Buğra Gülsoy, dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile evlendi. İkinci evliliğinden 2018 yılında dünyaya gelen çocuğuna 'Cem' adını verdi.

Buğra Gürsoy Öne Çıkan Açıklamaları

Buğra Gürsoy Öne Çıkan Açıklamaları

Verdiği bir röportajda, projeleri seçerken önceliğinin her zaman hikaye olduğunu söyleyen Gülsoy, “Set benim iş yerim. Sevdiğim işi, sevdiğim insanlarla huzur içinde yapmak isterim” diyerek sektördeki duruşunu özetliyor.

Televizyon ile sinema arasında ise çok net bir ayrım yapmıyor: “Beni heyecanlandıran, sevdiğim hikayenin içinde sevdiğim karakteri oynamak” diyor. Oyunculuk onun için sadece ekran değil, ruhsal bir ifade alanı.

Buğra Gülsoy'un Rol Aldığı Diziler

Buğra Gülsoy'un Rol Aldığı Diziler

2008 – Hepimiz Birimiz İçin (Nazım)

2009-2010 – Unutulmaz (Tolga)

2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Vural Namlı)

2011-2013 – Kuzey Güney (Güney Tekinoğlu)

2013-2014 – Eski Hikaye (Mete)

2014 – Bana Artık Hicran De (Sinan)

2015-2016 – Aşk Yeniden (Fatih Şekercizade)

2018 – 8. Gün (Ozan Taş)

2018-2019 – Kızım (Demir Göktürk)

2019 – Azize (Kartal Alpan)

2020-2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu (Melikşah)

2021 – Misafir

2025 – Bahar

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Buğra Gürsoy Rol Aldığı Filmler

Buğra Gürsoy Rol Aldığı Filmler

2004-2007 – Kısa Film Dönemi (Trio, Heterotopya, Alt Üst, Nar Yarası, Mutlu Son)

2009 – Güneşi Gördüm (Berat)

2010 – Gölgeler ve Suretler (Ahmet)

2011 – Güzel Günler Göreceğiz (Cumali)

2016 – Mahalle (Senarist/Yönetmen/Ahmet)

2017 – Acı Tatlı Ekşi (Murat)

2018 – Cebimdeki Yabancı (Kerem)

Buğra Gürsoy Güncel Projesi

Buğra Gürsoy Güncel Projesi

Buğra Gürsoy şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Demet Evgar ile başrol oynuyor. Başarılı oyuncu burada da performansıyla beğeni topluyor.

Buğra Gürsoy Ödülleri ve Adaylıkları

Buğra Gürsoy Ödülleri ve Adaylıkları

2016 yılında Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri kapsamında Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Aşk Yeniden) ödülünü almıştır.

2017 yılında Gelişim Üniversitesi 6. Medya Ödülleri kapsamında Yılın En İyi Erkek Komedi Oyuncusu (Görümce) ödülüne layık görülmüştür.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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