Buğra Gülsoy Kimdir, Kaç Yaşında? Buğra Gülsoy Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler
Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gürsoy hakkında bir çok soru merak ediliyor. Demet Evgar ile başrolü paylaşan Gürsoy başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. Peki Buğra Gürsoy kimdir? Buğra Gürsoy kaç yaşında, nereli?
İşte Buğra Gürsoy'un hem kariyeri hem özel hayatı hakkında tüm bilgiler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buğra Gürsoy Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buğra Gürsoy Kariyer Başlangıcı
Buğra Gülsoy Özel Hayatı
Buğra Gürsoy Öne Çıkan Açıklamaları
Buğra Gülsoy'un Rol Aldığı Diziler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buğra Gürsoy Rol Aldığı Filmler
Buğra Gürsoy Güncel Projesi
Buğra Gürsoy Ödülleri ve Adaylıkları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın