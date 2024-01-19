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Minik Kızıyla Beşikte Uyuyakaldığı Anları Paylaşan Aslı Enver Hepimizi Pamuk Gibi Yaptı!

Minik Kızıyla Beşikte Uyuyakaldığı Anları Paylaşan Aslı Enver Hepimizi Pamuk Gibi Yaptı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.01.2024 - 23:06

Aslı Enver'i bu aralar sık sık kızıyla birlikte görüyoruz. Her paylaşımlarında bizleri mest etmeyi de başarıyorlar doğrusu. Aslı Enver, son olarak da kızını uyuturken beşikte uyuyakaldığı anları paylaştı. 

Paylaşımına düştüğü not ise hepimizi güldürdü! 😂

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2022 yılında sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, magazinin sevilen çiftlerinden.

2022 yılında sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, magazinin sevilen çiftlerinden.

Her ne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de magazin gündeminde yakından takip ediliyorlar haliyle. 2022 yılının sonlarında evlenen çiftimiz, aldıkları kararla da herkesi şaşırtmıştı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, Temmuz ayında ise kızları Elay'ı kucaklarına aldılar.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, Temmuz ayında ise kızları Elay'ı kucaklarına aldılar.

Evlilik haberlerinden sonra Enver'in anlaşmış olduğu bazı projeleri iptal ettiği iddia edilmişti. Sebebi ise çiftin bir bebek bekliyor olmasıydı! 

Gelgelelim iddialar doğru çıktı, çiftimiz Temmuz ayında bebeklerine kavuştu.

Sosyal medya hesabını pek sık kullanmayan Aslı Enver, kızı Elay'ın tatlı hallerini ise paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya hesabını pek sık kullanmayan Aslı Enver, kızı Elay'ın tatlı hallerini ise paylaşmayı ihmal etmiyor.

Elay'ın odasını kendi elleriyle hazırlayan Aslı Enver, daha o zamanlardan başlamıştı paylaşımlara. Daha sonra da yüzünü göstermese de birçok paylaşım geldi kızı Elay ile birlikte.

Aslı Enver ve Elay'ın bu pozlarına ise beğeni ve yorum yağıyor haliyle.

Aslı Enver ve Elay'ın bu pozlarına ise beğeni ve yorum yağıyor haliyle.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde Salih Bademci'den Aslı Enver'e gelen bir yorum herkesi şaşırtmıştı! 😂

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Şimdi ise Elay'ın uykuya daldığı anları paylaştı minnoş annemiz Aslı Enver.

Şimdi ise Elay'ın uykuya daldığı anları paylaştı minnoş annemiz Aslı Enver.

Şu fotoğrafa bakıp da huzur dolmayan var mıdır? 🧿

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Son olarak da kendisin de beşikte uyuyakaldığı bir poz geldi! 😂

Son olarak da kendisin de beşikte uyuyakaldığı bir poz geldi! 😂

'Uyku eğitimi alıyorum.' notunu düşen Aslı Enver, uyku öncesi hepimizi pamuk gibi yaptı doğrusu! 🧿

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