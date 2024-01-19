Minik Kızıyla Beşikte Uyuyakaldığı Anları Paylaşan Aslı Enver Hepimizi Pamuk Gibi Yaptı!
Minik Kızıyla Beşikte Uyuyakaldığı Anları Paylaşan Aslı Enver Hepimizi Pamuk Gibi Yaptı!
Aslı Enver'i bu aralar sık sık kızıyla birlikte görüyoruz. Her paylaşımlarında bizleri mest etmeyi de başarıyorlar doğrusu. Aslı Enver, son olarak da kızını uyuturken beşikte uyuyakaldığı anları paylaştı.
Paylaşımına düştüğü not ise hepimizi güldürdü! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
2022 yılında sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, magazinin sevilen çiftlerinden.
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, Temmuz ayında ise kızları Elay'ı kucaklarına aldılar.
Sosyal medya hesabını pek sık kullanmayan Aslı Enver, kızı Elay'ın tatlı hallerini ise paylaşmayı ihmal etmiyor.
Aslı Enver ve Elay'ın bu pozlarına ise beğeni ve yorum yağıyor haliyle.
Şimdi ise Elay'ın uykuya daldığı anları paylaştı minnoş annemiz Aslı Enver.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son olarak da kendisin de beşikte uyuyakaldığı bir poz geldi! 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda