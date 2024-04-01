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Minecraft PlayStation 5'e Gelebilir! İpuçları PS Store'da Ortaya Çıktı

Minecraft PlayStation 5'e Gelebilir! İpuçları PS Store'da Ortaya Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
01.04.2024 - 23:43

Oyun dünyasının en popüler ve en çok satan oyunlarından olan Minecraft'a nihayet PlayStation 5 yolları da görünmüş olabilir. PS Store'daki ilk ipuçları oyuncuları şimdiden heyecanlandırdı.

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Oyun dünyası ile içli dışlı olmayanlar dahi Minecraft ismini muhakkak duymuşlardır.

Oyun dünyası ile içli dışlı olmayanlar dahi Minecraft ismini muhakkak duymuşlardır.

Nasıl duymasınlar ki? Yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirildikten sonra oyun dünyasının en çok satan oyunlarından birine dönüşmesini gözlerimizle gördüğümüz Minecraft yan oyunları ve ürünleri ile artık devasa bir marka.

Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü olmaması ise oyuncuların canını sıkan durumlardan.

Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü olmaması ise oyuncuların canını sıkan durumlardan.

2014 yılında çıkan ve hantal olduğu kadar problemlerle de boğuşan PlayStation 4 sürümü PlayStation 5 oyuncularının beklentilerini karşılamaktan çok uzakta. Hal böyleyken PS5 kullanıcılarının uzun bir süredir devam eden serzenişleri de hayli haklı.

Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir. PlayStation 5 için Minecraft ufukta göründü!

Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir. PlayStation 5 için Minecraft ufukta göründü!

Bir Reddit kullanıcısının PS Store'da rastladığı backend kodları Minecraft'ın PlayStation 5 sürümünün nihayet yakın zamanda karşımıza çıkabileceğini doğruluyor.

Peki Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü ne gibi yeniliklere gebe?

Peki Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü ne gibi yeniliklere gebe?

Tüm bunların şimdilik resmi ağızlarca onaylanmadığını hatırlatırken heyecanlanmamak için de bir nedenimiz yok. En güçlü tahminler oyunun nihayetinde 120 FPS ve ışın izleme gibi yeniliklere kavuşacağı yönünde. Bunun yanında PS VR2 desteği de dillendirilen iddialardan biri.

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