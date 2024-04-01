Minecraft PlayStation 5'e Gelebilir! İpuçları PS Store'da Ortaya Çıktı
Minecraft PlayStation 5'e Gelebilir! İpuçları PS Store'da Ortaya Çıktı
Oyun dünyasının en popüler ve en çok satan oyunlarından olan Minecraft'a nihayet PlayStation 5 yolları da görünmüş olabilir. PS Store'daki ilk ipuçları oyuncuları şimdiden heyecanlandırdı.
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Oyun dünyası ile içli dışlı olmayanlar dahi Minecraft ismini muhakkak duymuşlardır.
Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü olmaması ise oyuncuların canını sıkan durumlardan.
Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir. PlayStation 5 için Minecraft ufukta göründü!
Peki Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü ne gibi yeniliklere gebe?
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