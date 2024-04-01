Minecraft PlayStation 5'e Gelebilir! İpuçları PS Store'da Ortaya Çıktı

Tüm bunların şimdilik resmi ağızlarca onaylanmadığını hatırlatırken heyecanlanmamak için de bir nedenimiz yok. En güçlü tahminler oyunun nihayetinde 120 FPS ve ışın izleme gibi yeniliklere kavuşacağı yönünde. Bunun yanında PS VR2 desteği de dillendirilen iddialardan biri.