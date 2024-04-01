Toplam Steam Fiyatları 2,500 TL'yi Bulan İki Harika Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor
Toplam Steam Fiyatları 2,500 TL'yi Bulan İki Harika Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor
Epic Games Store'un bu hafta kullanıcılarına bedava vereceği oyunlar ortaya çıktı. 4 Nisan Perşembe günü itibariyle toplam Steam fiyatları 2,500 TL'yi bulan iki sevilen oyun Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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Epic Games Store haftalık bedava oyunlarıyla yüzlerimizi güldürürken bu hafta ise karşımızda iki AAA oyun var.
İkinci oyunumuz ise fiyatı 300 TL'yi aşan Thief.
Bu oyunlara kavuşmak için beklerken bir diğer ücretsiz oyun Islets'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
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