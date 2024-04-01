Toplam Steam Fiyatları 2,500 TL'yi Bulan İki Harika Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor

Steam fiyatı 330 TL'yi aşan Islets geçtiğimiz hafta bedava olmuştu ve 4 Nisan tarihinde yerini beklediğimiz iki oyuna bırakacak. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak bu fırsatı kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.