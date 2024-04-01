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Toplam Steam Fiyatları 2,500 TL'yi Bulan İki Harika Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor

Toplam Steam Fiyatları 2,500 TL'yi Bulan İki Harika Oyun Epic Games'te Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
01.04.2024 - 20:14

Epic Games Store'un bu hafta kullanıcılarına bedava vereceği oyunlar ortaya çıktı. 4 Nisan Perşembe günü itibariyle toplam Steam fiyatları 2,500 TL'yi bulan iki sevilen oyun Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

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Epic Games Store haftalık bedava oyunlarıyla yüzlerimizi güldürürken bu hafta ise karşımızda iki AAA oyun var.

Epic Games Store haftalık bedava oyunlarıyla yüzlerimizi güldürürken bu hafta ise karşımızda iki AAA oyun var.

Kimi zaman sevilen bağımsız oyunları, kimi zaman ise yüksek bütçeli AAA kalitesindeki oyunları kullanıcılarına sunan Epic Games Store bu hafta perşembe günü iki beğeni toplayan yapımla karşımıza çıkıyor.

İlk oyunumuz daha önce söylentileri ortaya çıkan The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition olacak.

İkinci oyunumuz ise fiyatı 300 TL'yi aşan Thief.

İkinci oyunumuz ise fiyatı 300 TL'yi aşan Thief.

Geçmişi hayli eskilere dayanan serinin en modern yorumu olan Thief'te gizlilik hayati önem taşıyor. Şehrin geleceğini bir hırsız olarak elimizde tuttuğumuz oyun hikayesiyle de son derece sürükleyici bir deneyim vadediyor.

Bu oyunlara kavuşmak için beklerken bir diğer ücretsiz oyun Islets'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Bu oyunlara kavuşmak için beklerken bir diğer ücretsiz oyun Islets'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Steam fiyatı 330 TL'yi aşan Islets geçtiğimiz hafta bedava olmuştu ve 4 Nisan tarihinde yerini beklediğimiz iki oyuna bırakacak. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak bu fırsatı kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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