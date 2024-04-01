Uzaya Otoban Kurmalı Seçim Vaadinden Bisküvi Taşıyan Kuryeye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Uzaya Otoban Kurmalı Seçim Vaadinden Bisküvi Taşıyan Kuryeye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Seçim gündemine ve pazartesi sendromuna oyuncuların favori oyunları hakkında yaptıkları müthiş yorumlarla minik bir ara vermeye ne dersiniz? Yanıtınız evetse buyurun!
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Alper Gezeravcı sonrası milletimizin artan uzay ilgisinin sonucu mu bu?
Sonuçta hepimizin karşısına kale ve krallık sahibi kayınpeder çıkmıyor.
En güzel duygularımızın katilleri neden hep dost bildiklerimiz?
Bakınız, yine dost bildiklerinden darbe yiyen bir oyuncu.
Buradaki anahtar kelime "rağmen" ama neden?
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Beylere cevap hakkı doğdu. 😂
Yoo, tabi ki oyunları o kadar da ciddiye almıyoruz.
Dünyayı kurtarırken yol üstünde kalıyorsa geçerken atıver yani ne olacak?
Bi' de her şey her an tek atabilir. Bence yeterli info.
Haftaya görüşmek üzere!
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