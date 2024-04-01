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Uzaya Otoban Kurmalı Seçim Vaadinden Bisküvi Taşıyan Kuryeye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Uzaya Otoban Kurmalı Seçim Vaadinden Bisküvi Taşıyan Kuryeye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
01.04.2024 - 19:06

Seçim gündemine ve pazartesi sendromuna oyuncuların favori oyunları hakkında yaptıkları müthiş yorumlarla minik bir ara vermeye ne dersiniz? Yanıtınız evetse buyurun!

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Alper Gezeravcı sonrası milletimizin artan uzay ilgisinin sonucu mu bu?

Alper Gezeravcı sonrası milletimizin artan uzay ilgisinin sonucu mu bu?

Oyun: Turkish Throne

Sonuçta hepimizin karşısına kale ve krallık sahibi kayınpeder çıkmıyor.

Sonuçta hepimizin karşısına kale ve krallık sahibi kayınpeder çıkmıyor.

Oyun: Mount & Blade II: Bannerlord

En güzel duygularımızın katilleri neden hep dost bildiklerimiz?

En güzel duygularımızın katilleri neden hep dost bildiklerimiz?

Oyun: Tribes of Midgard

Bakınız, yine dost bildiklerinden darbe yiyen bir oyuncu.

Bakınız, yine dost bildiklerinden darbe yiyen bir oyuncu.

Oyun: Outlast Trials

Buradaki anahtar kelime "rağmen" ama neden?

Buradaki anahtar kelime "rağmen" ama neden?

Oyun: Anomaly Agent

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Beylere cevap hakkı doğdu. 😂

Beylere cevap hakkı doğdu. 😂

Oyun: Overcooked 2

Yoo, tabi ki oyunları o kadar da ciddiye almıyoruz.

Yoo, tabi ki oyunları o kadar da ciddiye almıyoruz.

Oyun: Sons of the Forest

Dünyayı kurtarırken yol üstünde kalıyorsa geçerken atıver yani ne olacak?

Dünyayı kurtarırken yol üstünde kalıyorsa geçerken atıver yani ne olacak?

Oyun: Death Stranding

Bi' de her şey her an tek atabilir. Bence yeterli info.

Bi' de her şey her an tek atabilir. Bence yeterli info.

Oyun: Elden Ring

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: War Thunder

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