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Epic Games Store'un Sıradaki Bedavası Sızdırıldı: Fiyatı 2 Bin TL'yi Bulan Oyun Bedava Olabilir

Epic Games Store'un Sıradaki Bedavası Sızdırıldı: Fiyatı 2 Bin TL'yi Bulan Oyun Bedava Olabilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 13:22

Bedavaları ile oyuna doyduğumuz Epic Games Store önümüzdeki hafta, yani 4 Nisan Perşembe günü Steam değeri 2 Bin TL'yi bulan The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ile karşımıza çıkabilir.

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Sevilen indie oyunların yanında büyük bütçeli AAA oyunları da bedava sunan Epic Games Store oyuncuların kalplerini çalmayı başarıyor.

Sevilen indie oyunların yanında büyük bütçeli AAA oyunları da bedava sunan Epic Games Store oyuncuların kalplerini çalmayı başarıyor.

En büyük rakibi Steam karşısında elini güçlendirmeyi iyi bilen Epic Games Store her hafta perşembe günleri oyunculara farklı oyunları bedava olarak sunuyor.

Epic Games Store'un sıradaki bedava oyunu da şimdiden ortaya çıkmış olabilir.

Epic Games Store'un sıradaki bedava oyunu da şimdiden ortaya çıkmış olabilir.

İsabetli sızıntıları ile meşhur kullanıcı 'billbill-kun' önümüzdeki hafta Steam değeri 59,99 dolar, yani neredeyse 2 bin TL'yi bulan  The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition'ın Epic Games Store'da bedava olacağını söyledi.

The Outer Worlds Epic Games Store'da daha önce de ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

The Outer Worlds Epic Games Store'da daha önce de ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında oyunculara oyunun temel sürümü ücretsiz olarak sunulmuştu. Billbill-kun'un söylediklerine göre ise bu kez oyunun tüm DLC'lerinin de dahil olduğu Spacer's Choice Edition sürümü bizleri bekliyor olacak.

Tüm bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda olsa da güvenmek için de sebeplerimiz var.

Tüm bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda olsa da güvenmek için de sebeplerimiz var.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere billbill-kun tarafından yapılan sızıntılar genellikle doğru çıkmaları ile biliniyorlar. Daha önce de Epic Games Store'un bedava vereceği oyunları doğru şekilde bildirmiş olan hesap bu kez de haklı çıkacak mı göreceğiz.

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