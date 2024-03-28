Epic Games Store'un Sıradaki Bedavası Sızdırıldı: Fiyatı 2 Bin TL'yi Bulan Oyun Bedava Olabilir
Epic Games Store'un Sıradaki Bedavası Sızdırıldı: Fiyatı 2 Bin TL'yi Bulan Oyun Bedava Olabilir
Bedavaları ile oyuna doyduğumuz Epic Games Store önümüzdeki hafta, yani 4 Nisan Perşembe günü Steam değeri 2 Bin TL'yi bulan The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ile karşımıza çıkabilir.
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Sevilen indie oyunların yanında büyük bütçeli AAA oyunları da bedava sunan Epic Games Store oyuncuların kalplerini çalmayı başarıyor.
Epic Games Store'un sıradaki bedava oyunu da şimdiden ortaya çıkmış olabilir.
The Outer Worlds Epic Games Store'da daha önce de ücretsiz olarak dağıtılmıştı.
Tüm bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda olsa da güvenmek için de sebeplerimiz var.
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