Epic Games Store'un Sıradaki Bedavası Sızdırıldı: Fiyatı 2 Bin TL'yi Bulan Oyun Bedava Olabilir

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere billbill-kun tarafından yapılan sızıntılar genellikle doğru çıkmaları ile biliniyorlar. Daha önce de Epic Games Store'un bedava vereceği oyunları doğru şekilde bildirmiş olan hesap bu kez de haklı çıkacak mı göreceğiz.