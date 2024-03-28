Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Tatlış Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Tatlış Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store bu hafta perşembe günü de karşımıza yepeni bir bedava oyunlar çıkıyor. Saat 18:00 itibariyle Steam fiyatı 330 TL'yi aşan keyifli bir yapım ücretsiz oluyor.
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Epic Games Store kullanıcıları için perşembe günleri bedava oyun manasına geliyor.
Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 10,49, yani yaklaşık 338 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Islets.
Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
Elinizi çabuk tutsanız iyi olur.
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