Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Tatlış Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Zira Islets kısa bir süre için bedava. 18 Mart saat 18:00 itibariyle bedava olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 4 Nisan Perşembe saat 18:00'e kadar böyle kalacak. Bu aralıkta oyunu kütüphanenize eklerseniz dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz ancak tarihleri kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.