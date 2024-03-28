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Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Tatlış Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Tatlış Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 11:23

Epic Games Store bu hafta perşembe günü de karşımıza yepeni bir bedava oyunlar çıkıyor. Saat 18:00 itibariyle Steam fiyatı 330 TL'yi aşan keyifli bir yapım ücretsiz oluyor.

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Epic Games Store kullanıcıları için perşembe günleri bedava oyun manasına geliyor.

Epic Games Store kullanıcıları için perşembe günleri bedava oyun manasına geliyor.

Her hafta verdiği bedava oyunlarla kütüphanelerimizi genişletmemize imkan veren Epic Games Store bu sayede Steam gibi güçlü rakipleri karşısında da elini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 10,49, yani yaklaşık 338 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Islets.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Islets'i kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için öncelikle anasayfadaki 'ücretsiz oyunlar' kısmının altında yer alan oyunumuzu bulun ve tıklayın. Arkasından oyun sayfasındaki 'yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada ise 'sipariş ver' diyerek oyuna sahip olabilirsiniz.

Elinizi çabuk tutsanız iyi olur.

Elinizi çabuk tutsanız iyi olur.

Zira Islets kısa bir süre için bedava. 18 Mart saat 18:00 itibariyle bedava olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 4 Nisan Perşembe saat 18:00'e kadar böyle kalacak. Bu aralıkta oyunu kütüphanenize eklerseniz dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz ancak tarihleri kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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