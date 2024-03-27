Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2 Fırtına Gibi Esiyor
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2 Fırtına Gibi Esiyor
Oyuncular için müthiş geçen 2023'ün ardından 2024 yılı da bombalarını arka arkaya patlatıyor. Helldivers rüzgarı daha dinmemişken gelen Dragon's Dogma 2 ise ortalığı sallıyor.
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1. Birincilik koltuğunda yine Counter-Strike 2 oturuyor.
2. Dragon's Dogma 2 ise yakın takipte.
3. Helldivers 2 ise koltuğunu kaptıranlardan.
4. Steam Deck satışları ise Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
5. PC çıkışını yapan Horizon Forbidden West ise listenin beşinci sırasında.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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