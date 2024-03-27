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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2 Fırtına Gibi Esiyor

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2 Fırtına Gibi Esiyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 20:13

Oyuncular için müthiş geçen 2023'ün ardından 2024 yılı da bombalarını arka arkaya patlatıyor. Helldivers rüzgarı daha dinmemişken gelen Dragon's Dogma 2 ise ortalığı sallıyor.

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1. Birincilik koltuğunda yine Counter-Strike 2 oturuyor.

1. Birincilik koltuğunda yine Counter-Strike 2 oturuyor.

Liderliğin artık kanıksadığımız sahibi Counter-Strike 2'nin tahtı zaman zaman sallansa da yıkılmak bilmiyor. Valve'ın oynaması tamamen ücretsiz rekabetçi yapılı FPS'i bu hafta da oyuncuların ilk tercihi olarak baş köşede.

2. Dragon's Dogma 2 ise yakın takipte.

2. Dragon's Dogma 2 ise yakın takipte.

Capcom'un henüz bu hafta içerisinde çıkan oyunu ön sipariş aşamasında dahi listeye üst sıralardan girmeyi başarmıştı. Oyuncular her ne kadar mikro ödemeler ve optimizasyon problemlerinden şikayetçi olsalar da Dragon's Dogma 2 genel olarak hayli sevildi.

3. Helldivers 2 ise koltuğunu kaptıranlardan.

3. Helldivers 2 ise koltuğunu kaptıranlardan.

2024'ün sürprizlerinden olan Helldivers 2 kısa sürede müthiş bir başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aksiyon dozu asla düşmeyen oyun hala oyuncuların gözdesi. Bakalım rüzgarı arkasına alan Helldivers 2'yi listenin üst sıralarında daha ne kadar göreceğiz?

4. Steam Deck satışları ise Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

4. Steam Deck satışları ise Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yakın zamanda OLED modeliyle de karşımıza çıkan Valve'ın el konsolu oyuncular tarafından çok sevildi. Ülkemizde henüz resmi satışı olmayan Steam Deck bu hafta da geçen haftaki yerini korumayı başardı.

5. PC çıkışını yapan Horizon Forbidden West ise listenin beşinci sırasında.

5. PC çıkışını yapan Horizon Forbidden West ise listenin beşinci sırasında.

PlayStation özel oyunlarından olan ve hem evreni, hem de oynanışı ile beğeni toplayan Horizon Forbidden West nihayet PC'de. 59,99 dolarlık fiyat etiketine sahip oyunumuzda Aloy'un macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Apex Legends

  • EA Sports FC 24

  • Baldur's Gate 3

  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege

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