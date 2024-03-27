PlayStation Plus Nisan 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: Toplam Değerleri 2800 TL'yi Aşıyor
PlayStation Plus Nisan 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: Toplam Değerleri 2800 TL'yi Aşıyor
Sony'nin PlayStation kullanıcılarına her ay bedava oyunlar da dahil olmak üzere pek çok avantaj sağladığı aylık abonelik sistemi PlayStation Plus'a Nisan ayında üç oyunla karşımıza çıkacak.
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İlk oyunumuz 1,400 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Immortals of Aveum. (PS5)
Nisan ayının bir diğer PlayStation Plus oyunu ise Minecraft Legends. (PS4/PS5)
Son oyunumuz ise Skul: The Hero Slayer. (PS4)
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