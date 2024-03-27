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PlayStation Plus Nisan 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: Toplam Değerleri 2800 TL'yi Aşıyor

PlayStation Plus Nisan 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: Toplam Değerleri 2800 TL'yi Aşıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 23:15

Sony'nin PlayStation kullanıcılarına her ay bedava oyunlar da dahil olmak üzere pek çok avantaj sağladığı aylık abonelik sistemi PlayStation Plus'a Nisan ayında üç oyunla karşımıza çıkacak.

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İlk oyunumuz 1,400 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Immortals of Aveum. (PS5)

İlk oyunumuz 1,400 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Immortals of Aveum. (PS5)

Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen oyunumuz bizlere büyülü bir dünyanın kapılarını açıyor. Hikaye odaklı ve tek oyunculu bir deneyim sunan Immortals of Aveum büyü odaklı oynanışı ve aksiyonu ile öne çıkıyor.

Nisan ayının bir diğer PlayStation Plus oyunu ise Minecraft Legends. (PS4/PS5)

Nisan ayının bir diğer PlayStation Plus oyunu ise Minecraft Legends. (PS4/PS5)

Dünyanın en çok satan video oyunlarından olan Minecraft'ın dünyasına farklı bir bakış getiren oyun işin içine bu kez stratejiyi de dahil ediyor. Uçsuz bucaksız biyomları keşfederken bir yandan da amacımız pigling istilasına karşı savaşarak diyarı korumak. Yapımın çok oyunculu olarak da deneyimlenebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Son oyunumuz ise Skul: The Hero Slayer. (PS4)

Son oyunumuz ise Skul: The Hero Slayer. (PS4)

Aksiyon dozunun hiç düşmediği rogue-like platformer türündeki oyunumuz harika piksel art görselliği ile de öne çıkıyor. Zorluğu ile zaman zaman saç baş yoldurtsa da bağımlılık yapan yetenek çeşitliliği ve etkileyici boss savaşları kalbinizi çalmaya yetecek.

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