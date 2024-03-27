PlayStation Plus Nisan 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: Toplam Değerleri 2800 TL'yi Aşıyor

Dünyanın en çok satan video oyunlarından olan Minecraft'ın dünyasına farklı bir bakış getiren oyun işin içine bu kez stratejiyi de dahil ediyor. Uçsuz bucaksız biyomları keşfederken bir yandan da amacımız pigling istilasına karşı savaşarak diyarı korumak. Yapımın çok oyunculu olarak da deneyimlenebileceğini hatırlatmakta fayda var.