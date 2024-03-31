CD Projekt Red Finansal Raporunu Açıkladı: Cyberpunk 2077'nin Dudak Uçuklatan Kazancı!

Yayınlanan bu rapor içerisinde, Cyberpunk 2077'ye dair birçok finansal bilgiyi de öğrendik. Verilere göre Cyberpunk 2077 tüm zamanlar baz alındığında 3 milyar Polonya Zlotisi kazandı. Bu da 750 milyon dolar civarında bir gelir getirdiği anlamına geliyor.