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CD Projekt Red Finansal Raporunu Açıkladı: Cyberpunk 2077'nin Dudak Uçuklatan Kazancı!

CD Projekt Red Finansal Raporunu Açıkladı: Cyberpunk 2077'nin Dudak Uçuklatan Kazancı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 21:02

Cyberpunk 2077, bundan yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülmüştü. Birkaç gün önce de bu 4 yıllık maceranın ne kadar kazanç sağladığına dair bir finansal rapor açıklandı.

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Şirketin gelirleri, finansal raporda ortaya çıktı.

Şirketin gelirleri, finansal raporda ortaya çıktı.

Birkaç gün önce CD Projekt Red, şirketin finansal raporlarına dair bir açıklama yaptı. Bu açıklamalarda şirketin gelirleri, Cyberpunk 2077'nin kazancı ve diğer projelere dair detaylar da yer aldı.

Cyberpunk 2077'nin satış başarısı da paylaşıldı.

Cyberpunk 2077'nin satış başarısı da paylaşıldı.

Yayınlanan bu rapor içerisinde, Cyberpunk 2077'ye dair birçok finansal bilgiyi de öğrendik. Verilere göre Cyberpunk 2077 tüm zamanlar baz alındığında 3 milyar Polonya Zlotisi kazandı. Bu da 750 milyon dolar civarında bir gelir getirdiği anlamına geliyor.

CD Projekt Red'in diğer projelerinden detaylar.

CD Projekt Red'in diğer projelerinden detaylar.

Geliştirici ekip, daha önce üzerinde çalıştığı projeleri açıklamıştı. Stüdyo, yeni bir Witcher oyununun yanı sıra ilk Witcher oyununun yeniden yapımı üzerinde çalışıyor. Bunun yanında resmî adını bilmediğimiz yeni bir IP de konsept aşamasında.

Şirketin büyük bir kısmı yeni Witcher üzerinde çalışıyor.

Şirketin büyük bir kısmı yeni Witcher üzerinde çalışıyor.

CD Projekt Red, çalışanlarının hangi proje üzerinde çalıştığını da açıkladı. Buna göre geliştirici ekibin en büyük odağı yeni Witcher oyunu. Cyberpunk 2077'nin tamamlanması ile diğer projelere ağırlık vermeye başlayan stüdyo, yeni Witcher oyunu için tam gaz çalışmaya başladı ve çalışanlarının büyük bir kısmını buraya kaydırdı.

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