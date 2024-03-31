CD Projekt Red Finansal Raporunu Açıkladı: Cyberpunk 2077'nin Dudak Uçuklatan Kazancı!
CD Projekt Red Finansal Raporunu Açıkladı: Cyberpunk 2077'nin Dudak Uçuklatan Kazancı!
Cyberpunk 2077, bundan yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülmüştü. Birkaç gün önce de bu 4 yıllık maceranın ne kadar kazanç sağladığına dair bir finansal rapor açıklandı.
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Şirketin gelirleri, finansal raporda ortaya çıktı.
Cyberpunk 2077'nin satış başarısı da paylaşıldı.
CD Projekt Red'in diğer projelerinden detaylar.
Şirketin büyük bir kısmı yeni Witcher üzerinde çalışıyor.
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