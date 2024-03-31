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The Sims 5'ten 5 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı: Dekorasyon Çok Daha Detaylı

The Sims 5'ten 5 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı: Dekorasyon Çok Daha Detaylı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 15:47

Pek çok oyuncunun gözü kulağı Project Rene kod adıyla geliştirilen The Sims 5'ten gelecek yeni haberlerde. Meraklı bekleyiş sürerken The Sims 5'ten 5 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu da yeni oyundan neler beklememiz gerektiğini gözler önüne serdi.

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Oynaması tamamen ücretsiz olacak The Sims 5 hala geliştirme aşamasında.

Oynaması tamamen ücretsiz olacak The Sims 5 hala geliştirme aşamasında.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan The Sims'in 2014 yılında karşımıza çıkan son oyunu The Sims 4 çıkışından yıllar sonra oynaması tamamen ücretsiz olmuş, artan oyuncu sayısı ve DLC satışları da EA'nin yüzünü güldürmüştü.

The Sims 5 için ise detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

The Sims 5 için ise detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

2022 yılında ilk kez duyurulan Project Rene oyuncularda heyecana neden olmuştu. Yeni oyunla birlikte serinin daha sosyal bir yere evrileceğinin sinyallerini veren geliştiriciler bunun yanında kısa oynanış görüntüleri de paylaşmışlardı.

The Sims 5'e ait yeni oynanış görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerde özellikle dekorasyona dair kıymetli ipuçları yer alıyor.

The Sims 5'e ait yeni oynanış görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerde özellikle dekorasyona dair kıymetli ipuçları yer alıyor.

Yaklaşık 5 dakika uzunluğundaki oynanış görüntülerinde artık nesnelerin en ince detaylarına kadar el atabildiğimizi görüyoruz. Örneğin oyuncu bir sandalye seçtikten sonra bunun sırt kısmını dilediğince özelleştirebiliyor, kumaş rengi ve desenini de detaylı olarak seçebiliyor. Öyle ki masaya koyulacak tabakların yerleri dahi artık bizim kontrolümüzde.

The Sims 5'ten gelen oynanış görüntüleri ise şöyle:

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