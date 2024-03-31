The Sims 5'ten 5 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı: Dekorasyon Çok Daha Detaylı
The Sims 5'ten 5 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı: Dekorasyon Çok Daha Detaylı
Pek çok oyuncunun gözü kulağı Project Rene kod adıyla geliştirilen The Sims 5'ten gelecek yeni haberlerde. Meraklı bekleyiş sürerken The Sims 5'ten 5 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu da yeni oyundan neler beklememiz gerektiğini gözler önüne serdi.
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Oynaması tamamen ücretsiz olacak The Sims 5 hala geliştirme aşamasında.
The Sims 5 için ise detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
The Sims 5'e ait yeni oynanış görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerde özellikle dekorasyona dair kıymetli ipuçları yer alıyor.
The Sims 5'ten gelen oynanış görüntüleri ise şöyle:
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