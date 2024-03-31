The Sims 5'ten 5 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı: Dekorasyon Çok Daha Detaylı

Yaklaşık 5 dakika uzunluğundaki oynanış görüntülerinde artık nesnelerin en ince detaylarına kadar el atabildiğimizi görüyoruz. Örneğin oyuncu bir sandalye seçtikten sonra bunun sırt kısmını dilediğince özelleştirebiliyor, kumaş rengi ve desenini de detaylı olarak seçebiliyor. Öyle ki masaya koyulacak tabakların yerleri dahi artık bizim kontrolümüzde.