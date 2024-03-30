Project Rene Kod Adıyla Bilinen The Sims 5'in Haritası Sızdırıldı!
Project Rene Kod Adıyla Bilinen The Sims 5'in Haritası Sızdırıldı!
İlk olarak Ekim 2022'de duyurulan ve ücretsiz olacağı söylenen The Sims 5 için heyecanlı bekleyiş devam ederken, oyuna ait olduğu söylenen bazı harita fotoğrafları internete sızdı.
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The Sims 5 serinin yeni oyunu olacak.
Bazı harita fotoğrafları sızdırıldı.
Söylentilere göre harita Paris'i temsil ediyor.
Peki The Sims 5 ne zaman çıkacak?
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