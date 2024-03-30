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Project Rene Kod Adıyla Bilinen The Sims 5'in Haritası Sızdırıldı!

Project Rene Kod Adıyla Bilinen The Sims 5'in Haritası Sızdırıldı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 13:31

İlk olarak Ekim 2022'de duyurulan ve ücretsiz olacağı söylenen The Sims 5 için heyecanlı bekleyiş devam ederken, oyuna ait olduğu söylenen bazı harita fotoğrafları internete sızdı.

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The Sims 5 serinin yeni oyunu olacak.

The Sims 5 serinin yeni oyunu olacak.

Serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen The Sims 5, Ekim 2022 tarihinde duyurulmuş ve ücretsiz olarak oynanabileceği söylenmişti. O günden bu yana birçok söylenti ve iddia ortaya çıktı ancak şimdiki hepsinden daha ilginç görünüyor.

Bazı harita fotoğrafları sızdırıldı.

Bazı harita fotoğrafları sızdırıldı.

The Sims 5'in test aşamasından olduğu söylenen ve bitmemiş olarak adlandırılan bir harita fotoğrafı Reddit üzerinde sızdırıldı. Paylaşılan bu gönderi siteden anında kaldırılsa bile kaçırmadan bakma şansına erişenlerin söylediklerine göre haritanın gerçekten The Sims 5'i yansıttığı bildiriliyor.

Söylentilere göre harita Paris'i temsil ediyor.

Söylentilere göre harita Paris'i temsil ediyor.

Reddit üzerinde söylenenlere göre ortaya çıkan bu harita sızıntısı oyunun sadece küçük bir lokasyonunu gösteriyor ve aynı zamanda Paris sokaklarına benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyormuş.

Peki The Sims 5 ne zaman çıkacak?

Peki The Sims 5 ne zaman çıkacak?

Bu konu hakkında net bir tarih ne yazık ki yok. Söylentilere göre The Sims 5'in en erken 2025 yılında çıkması bekleniyor. Geliştirme sürecinin devam ettiği oyun nasıl bir şekilde karşımıza çıkacak merakla bekliyoruz.

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