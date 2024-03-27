Mine Tugay'dan 'Medcezir' Fotoğrafı Geldi! 27 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Mine Tugay'dan 'Medcezir' Fotoğrafı Geldi! 27 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. İrem Derici:
2. Cem Yılmaz ve dostu Karam'dan seyirci selamı:
3. Meriç Aral:
4. Merve Dizdar, Dünya Tiyatrolar Günü'nü nostaljik bir paylaşımla kutladı.
5. Müjde Uzman:
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6. Mine Tugay'dan 'Medcezir' paylaşımı geldi.
7. Metin Akdülger:
8. Kerimcan Durmaz'ın annesinden Kerimcan'a jest:
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