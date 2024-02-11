Milyonlarca İnsan Sokağa Çıktı! İslam Devrimi'nin 45. Yılı İran'da Büyük Coşkuyla Kutlandı!

İran'daki İslam Devrimi'nin 45. yılı Tahran'da büyük coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi sokaklarda Kasım Süleymani'nin posterlerini ellerinde taşıdı. Detaylar...👇
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İran'daki İslam Devrimi için bugün Tahran'da binlerce kişi sokaklara döküldü.
2020 yılında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri ellerde taşınırken "Amerika'ya ölüm. İsrail'e ölüm" sloganları atıldı.
İslam Devrimi'nin 45. yıl dönümünde çekilen bazı görselleri sizin için bırakalım.👇
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