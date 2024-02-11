Görüş Bildir
Haberler
Video
Milyonlarca İnsan Sokağa Çıktı! İslam Devrimi'nin 45. Yılı İran'da Büyük Coşkuyla Kutlandı!

Milyonlarca İnsan Sokağa Çıktı! İslam Devrimi'nin 45. Yılı İran'da Büyük Coşkuyla Kutlandı!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.02.2024 - 20:07

İçerik Devam Ediyor

İran'daki İslam Devrimi'nin 45. yılı Tahran'da büyük coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi sokaklarda Kasım Süleymani'nin posterlerini ellerinde taşıdı. Detaylar...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

İran'daki İslam Devrimi için bugün Tahran'da binlerce kişi sokaklara döküldü.

İran'daki İslam Devrimi için bugün Tahran'da binlerce kişi sokaklara döküldü.

2020 yılında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri ellerde taşınırken "Amerika'ya ölüm. İsrail'e ölüm" sloganları atıldı.

2020 yılında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri ellerde taşınırken "Amerika'ya ölüm. İsrail'e ölüm" sloganları atıldı.

İslam Devrimi'nin 45. yıl dönümünde çekilen bazı görselleri sizin için bırakalım.👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?