Milyonlarca Emekli ve Çalışanın Zam Oranını İlgilendiriyor: Mahkeme TÜİK'e Belgeler İçin 30 Gün Süre Verdi!
Milyonlarca Emekli ve Çalışanın Zam Oranını İlgilendiriyor: Mahkeme TÜİK'e Belgeler İçin 30 Gün Süre Verdi!
Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan davada çok kritik bir karar aldı.
Mahkeme, kamuoyunda 'makyajlı' olduğu iddiasıyla tepki çeken enflasyon verilerindeki tüm belge ve bilgileri istedi.
TÜİK, 30 gün içinde yanıt vermezse cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK'e karşı dava eski Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açıklanmıştı. Çilesiz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve özellikle emekli ve çalışanların maaş zamlarında kullanılan enflasyon oranının düşük tutulduğunu savunarak mahkemenin yolunu tutmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara 6. İdare Mahkemesi'nden bugün milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren bir karar geldi. Mahkeme, TÜİK’e savunmasını yapması ve enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri sunması için 30 günlük bir süre verdi.
Mahkeme, belgelerin sunulmaması durumunda mevcut bilgi ve belgelere dayanarak karar verileceğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, TÜİK'in savunmasını almadan yürütmeyi durdurma talebini değerlendirmeyeceğini açıkladı.
TÜİK'in 30 gün içinde yanıt vermezse cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın