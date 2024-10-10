Milyonlarca Emekli ve Çalışanın Zam Oranını İlgilendiriyor: Mahkeme TÜİK'e Belgeler İçin 30 Gün Süre Verdi!

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan davada çok kritik bir karar aldı.

Mahkeme, kamuoyunda 'makyajlı' olduğu iddiasıyla tepki çeken enflasyon verilerindeki tüm belge ve bilgileri istedi.

TÜİK, 30 gün içinde yanıt vermezse cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.