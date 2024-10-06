Milyoner'deki Milyonluk Sorudan MasterChef'te Elenen İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'deki Milyonluk Sorudan MasterChef'te Elenen İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Ekim Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de eleme yarışına Şirin'in "kopya" çekmesinin damga vurmasının ardından elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?
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2. Kim Milyoner Olmak İster'de eski en yüksek ödül olan 1 milyonluk soru açıldı! "Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.
3. MasterChef Türkiye'de gerçekleşecek eleme gecesine Şirin ve Ezgi'nin yaptıkları damga vurdu. Eleme potasındaki Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi verdiği ve Ezgi'nin de Şirin'e tarif vererek yönlendirdiği ortaya çıktıktan sonra yarışmacılar bir hayli öfkelendi. Bunun üzerine şefler, eleme yarışmasını durdurdu.
4. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
5. Gülçin Santırcıoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu dizide hayat verdiği ölmüş kocasının kardeşi ile ilişki yaşayan ve kayınbabasına yürüyen İfakat için "Ahlaksız!" dedi.
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6. Yaprak Dökümü'nün ilk yayınlandığı yıllarda Beyaz Show'a katılan oyunculardan diziyle ilgili gelen skandal itiraf herkesi şok etmişti. Yeniden gündem olan o anlarda oyuncular dayak sahnesinde gerçekten dayak yediklerini söylemişlerdi.
7. Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı Cüneyd karakterinde dublör kullandığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu'nun dublörünün fotoğrafına bakan ayırt etmek için dönüp bir kere daha baktı.
8. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i yarım saat arayla vahşice katleden Semih Çelik Türkiye'yi yasa boğdu. Artık kadın cinayeti haberlerine tahammülü kalmayan kullanıcılar sosyal medyadan dizilere de tepki gösterdi. Dizilerde kadınların aciz gösterilmesini eleştiren izleyiciler özellikle Yalı Çapkını'na isyan etti.
9. 2004 yılında Kanal D'de yayınlanan unutulmaz dizi Çemberimde Gül Oya'da anne-kıza hayat veren Tuba Büyüküstün ve Şerif Sezer Altın Portakal'da buluştu. İkiliyi yan yana görmek biz sevenlerini uzaklara daldırdı.
10. 16 yıldır ATV ekranlarında sunduğu Tatlı Sert programı ile yüzlerce cinayet aydınlatan Müge Anlı'nın geçtiğimiz yıllarda bir kadın cinayeti üzerine programda yaptığı konuşma İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından yeniden gündem oldu.
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11. MasterChef Türkiye'de ilk kez yarışmacılar böyle bir kural ihlali yaptı. Şeflerin yaşananlar karşısında ağzı açık kaldı. İzleyenler ise yorumlarda haksızlık yapan yarışmacıların diskalifiye edilmesini söyledi.
12. Gözümüzü açtığımız her sabah bir diğerinden korkunç çocuk ve kadın cinayeti haberi alıyoruz. Günler boyu 8 yaşındaki Narin'i programında işleyen Didem Arslan Yılmaz, son yaşananlara tepkisiz kalamadı. "Bitsin artık!" dedi.
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