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İddialar Doğru Çıktı! MasterChef Türkiye'de Bu Hafta Kim Elendi?

İddialar Doğru Çıktı! MasterChef Türkiye'de Bu Hafta Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 00:32

MasterChef Türkiye'de eleme yarışına Şirin'in 'kopya' çekmesinin damga vurmasının ardından elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

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MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Bera olmuştu.

MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Bera olmuştu.

Bera'nın vedasına fazlasıyla üzülen yarışmacılar haftaya hızlı bir giriş yaptı ve Mavi takım kaptanı Zübeyde oldu. Kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığına seçtiği isim ise Semih'ti.

Bera'nın vedasına fazlasıyla üzülen yarışmacılar haftaya hızlı bir giriş yaptı ve Mavi takım kaptanı Zübeyde oldu. Kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığına seçtiği isim ise Semih'ti.
Bera'nın vedasına fazlasıyla üzülen yarışmacılar haftaya hızlı bir giriş yaptı ve Mavi takım kaptanı Zübeyde oldu. Kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığına seçtiği isim ise Semih'ti.

Mavi takım Zübeyde, Emre, Onur, Kerem, Nigar, Ezgi, Hakan, Akın ve Erim'den oluşurken;

Mavi takım Zübeyde, Emre, Onur, Kerem, Nigar, Ezgi, Hakan, Akın ve Erim'den oluşurken;

Kırmızı takımda Semih, Eda, Şirin, Beyza, Kaan, Alper, Muratcan, Nevzat ve Ayşe yer aldı.

Kırmızı takımda Semih, Eda, Şirin, Beyza, Kaan, Alper, Muratcan, Nevzat ve Ayşe yer aldı.

Haftanın ilk eleme adayları Muratcan ve Nevzat oldu.

Haftanın ilk eleme adayları Muratcan ve Nevzat oldu.
Haftanın ilk eleme adayları Muratcan ve Nevzat oldu.
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Üçüncü ve dördüncü eleme adayları ise yine Kırmızı takımdan çıktı ve Semih ile Eda aday oldular.

Üçüncü ve dördüncü eleme adayları ise yine Kırmızı takımdan çıktı ve Semih ile Eda aday oldular.
Üçüncü ve dördüncü eleme adayları ise yine Kırmızı takımdan çıktı ve Semih ile Eda aday oldular.

Son oyunu da Mavi takımın kazanmasıyla Şirin ve Alper eleme adayı oldular.

Son oyunu da Mavi takımın kazanmasıyla Şirin ve Alper eleme adayı oldular.
Son oyunu da Mavi takımın kazanmasıyla Şirin ve Alper eleme adayı oldular.

Bireysel oynanan eleme adaylığında potaya giren isim Ayşe oldu.

Bireysel oynanan eleme adaylığında potaya giren isim Ayşe oldu.

Ayşe, MasterChef'e veda etti.

Ayşe, MasterChef'e veda etti.

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