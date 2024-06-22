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Milli Yıldızımız Arda Güler Marca'nın Kapağında: "Güler, Cristiano’ya Meydan Okuyor"

Milli Yıldızımız Arda Güler Marca'nın Kapağında: "Güler, Cristiano’ya Meydan Okuyor"

arda güler
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.06.2024 - 12:29

İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazeteci Marca, bugün kapağına Milli Takımımız ile Portekiz arasında oynanacak karşılaşmayı taşıdı. Arda Güler ile efsane Cristiano Ronaldo’nun yer aldığı kapak sosyal medyada da en çok paylaşılan görsellerden oldu.

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Real Madrid’de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, Euro 2024’de de çok iyi başladı.

Real Madrid’de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, Euro 2024’de de çok iyi başladı.

Türkiye’nin Gürcistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir gol atan genç yıldız, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

Türkiye’nin Gürcistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir gol atan genç yıldız, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

İspanyol spor gazeteci Marca da Arda Güler’i kapak yaparak efsane Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

İspanyol spor gazeteci Marca da Arda Güler’i kapak yaparak efsane Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

Ronaldo ve Arda Güler’in resimleri karşı karşıya kullanan Marca manşetinde “Güler Cristiano’ya meydan okuyor” dedi.

Ronaldo ve Arda Güler’in resimleri karşı karşıya kullanan Marca manşetinde “Güler Cristiano’ya meydan okuyor” dedi.

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