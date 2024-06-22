Milli Yıldızımız Arda Güler Marca'nın Kapağında: "Güler, Cristiano’ya Meydan Okuyor"

İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazeteci Marca, bugün kapağına Milli Takımımız ile Portekiz arasında oynanacak karşılaşmayı taşıdı. Arda Güler ile efsane Cristiano Ronaldo’nun yer aldığı kapak sosyal medyada da en çok paylaşılan görsellerden oldu.