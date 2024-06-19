Milli Takım Formasının Üstüne Arda Güler'i Resmeden Sanatçımız Harikalar Yarattı

Milli gururumuz Arda Güler, Euro 2024'teki ilk grup maçımızda Gürcistan karşısında göğsümüzü kabarttı. Milyonlarcı insanı tek bir yürek yapan Arda Güler, bir vatandaşımız tarafından Milli Takım Forması'na resmedildi.
Ortaya büyüleyici anlar çıktı.
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Milli gururumuz Arda Güler, Gürcistan'la yaptığımız grup maçında büyük bir başarıya imza attı.
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Genç oyuncumuz Arda Güler, ülkemize büyük bir gurur yaşattı.
Bir vatandaşımız ise Milli Takım formasının üstüne Arda Güler'in resmini yaptı.
Yetenekli vatandaşımızın ortaya çıkardığı eserde, detaylar ise oldukça etkileyiciydi.
Büyük bir emeğin ortaya konduğu eserin son görünüşü ise ayakta alkışlanacak cinsten.
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Detayları izlemek için;
O anlara ise sosyal medyadan vatandaşlarımızın olumlu tepkileri yağdı;
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