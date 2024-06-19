Milli Takım Formasının Üstüne Arda Güler'i Resmeden Sanatçımız Harikalar Yarattı

Milli gururumuz Arda Güler, Euro 2024'teki ilk grup maçımızda Gürcistan karşısında göğsümüzü kabarttı. Milyonlarcı insanı tek bir yürek yapan Arda Güler, bir vatandaşımız tarafından Milli Takım Forması'na resmedildi.

Ortaya büyüleyici anlar çıktı.