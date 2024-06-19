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Milli Takım Formasının Üstüne Arda Güler'i Resmeden Sanatçımız Harikalar Yarattı

Milli Takım Formasının Üstüne Arda Güler'i Resmeden Sanatçımız Harikalar Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 13:24

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Milli gururumuz Arda Güler, Euro 2024'teki ilk grup maçımızda Gürcistan karşısında göğsümüzü kabarttı. Milyonlarcı insanı tek bir yürek yapan Arda Güler, bir vatandaşımız tarafından Milli Takım Forması'na resmedildi.

Ortaya büyüleyici anlar çıktı.

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Milli gururumuz Arda Güler, Gürcistan'la yaptığımız grup maçında büyük bir başarıya imza attı.

Milli gururumuz Arda Güler, Gürcistan'la yaptığımız grup maçında büyük bir başarıya imza attı.

Maçta 1-1'lik eşitlik sürerken Arda Güler'in efsane golüyle 2-1 öne geçmeyi başardık ve Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle de maçı 3-1 galip tamamladık.

Genç oyuncumuz Arda Güler, ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Genç oyuncumuz Arda Güler, ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Bu golle Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu olmayı başaran Arda, maç sonrasında herkesin gönlünde taht kurdu.

Bir vatandaşımız ise Milli Takım formasının üstüne Arda Güler'in resmini yaptı.

Bir vatandaşımız ise Milli Takım formasının üstüne Arda Güler'in resmini yaptı.

Yetenekli vatandaşımızın ortaya çıkardığı eserde, detaylar ise oldukça etkileyiciydi.

Yetenekli vatandaşımızın ortaya çıkardığı eserde, detaylar ise oldukça etkileyiciydi.

Büyük bir emeğin ortaya konduğu eserin son görünüşü ise ayakta alkışlanacak cinsten.

Büyük bir emeğin ortaya konduğu eserin son görünüşü ise ayakta alkışlanacak cinsten.
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Detayları izlemek için;

O anlara ise sosyal medyadan vatandaşlarımızın olumlu tepkileri yağdı;

O anlara ise sosyal medyadan vatandaşlarımızın olumlu tepkileri yağdı;
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