Milli Takım Gol Bile Atamadığı Maçların Ardından FIFA Sıralamasında 10 Basamak Geriledi

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası beklentilerin çok uzağında kaldı. Turnuvaya umutlu başlayan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında aldığı sonuçlarla hem taraftarlarını üzdü hem de uluslararası arenadaki konumunda gerileme yaşadı.

Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmada da Paraguay’a 1-0 yenildi. İki maç sonunda puanla tanışamayan milliler, gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Alınan sonuçlar, hem futbol kamuoyunda hem de taraftarlar arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.