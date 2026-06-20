Milli Takım Gol Bile Atamadığı Maçların Ardından FIFA Sıralamasında 10 Basamak Geriledi
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ve Paraguay karşısında alınan yenilgilerin ardından turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında da ciddi bir düşüş yaşadı. Açıklanan güncel listede Türkiye, 1550.13 puanla 10 basamak gerileyerek 32. sıraya indi.
Dünya Kupası’ndaki başarısız sonuçların puan kaybına yol açtığı değerlendirilirken, ay-yıldızlı ekibin sıralamadaki düşüşü dikkat çekti. FIFA’nın güncel klasmanında zirvede ise yerini koruyan Arjantin bulunuyor.
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Turnuva hayal kırıklığıyla bitti.
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32. sıraya geriledik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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