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Milli Takım Gol Bile Atamadığı Maçların Ardından FIFA Sıralamasında 10 Basamak Geriledi

Milli Takım Gol Bile Atamadığı Maçların Ardından FIFA Sıralamasında 10 Basamak Geriledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 16:35
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ve Paraguay karşısında alınan yenilgilerin ardından turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında da ciddi bir düşüş yaşadı. Açıklanan güncel listede Türkiye, 1550.13 puanla 10 basamak gerileyerek 32. sıraya indi.

Dünya Kupası’ndaki başarısız sonuçların puan kaybına yol açtığı değerlendirilirken, ay-yıldızlı ekibin sıralamadaki düşüşü dikkat çekti. FIFA’nın güncel klasmanında zirvede ise yerini koruyan Arjantin bulunuyor.

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Turnuva hayal kırıklığıyla bitti.

Turnuva hayal kırıklığıyla bitti.

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası beklentilerin çok uzağında kaldı. Turnuvaya umutlu başlayan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında aldığı sonuçlarla hem taraftarlarını üzdü hem de uluslararası arenadaki konumunda gerileme yaşadı.

Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmada da Paraguay’a 1-0 yenildi. İki maç sonunda puanla tanışamayan milliler, gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Alınan sonuçlar, hem futbol kamuoyunda hem de taraftarlar arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

32. sıraya geriledik.

32. sıraya geriledik.

Dünya Kupası’nda üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından FIFA’nın güncel dünya sıralaması da Türkiye açısından moral bozucu bir tablo ortaya koydu. Özellikle Paraguay karşısında alınan yenilgi, ay-yıldızlı ekibin klasmandaki konumuna doğrudan yansıdı.

Açıklanan yeni sıralamada Türkiye, 10 basamak gerileyerek 1550.13 puanla 32. sıraya düştü. Dünya Kupası’nda beklenen performansı sergileyemeyen milli takım, böylece son yılların en sert sıralama kayıplarından birini yaşadı. Listenin zirvesinde ise 1889.06 puanla Arjantin yer almayı sürdürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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