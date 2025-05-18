Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullara Yaptığı Denetimde Önemli İptaller Yaşandı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullara dair geçen öğretim yılı denetimlerinde not sahteciliğine rastladı. İncelemelerde, bazı öğrencilerin tam devam zorunluluğunu yerine getirmediği ve gerçeği yansıtmayan puanlarla sınıf atladığı ortaya çıktı. Bu nedenle 403 öğrencinin lise diploması, 398 öğrencinin de sınıf geçme işlemi iptal edildi. Bakanlık, benzer usulsüzlüklerin önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

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