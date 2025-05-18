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Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullara Yaptığı Denetimde Önemli İptaller Yaşandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullara Yaptığı Denetimde Önemli İptaller Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 20:45

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullara dair geçen öğretim yılı denetimlerinde not sahteciliğine rastladı. İncelemelerde, bazı öğrencilerin tam devam zorunluluğunu yerine getirmediği ve gerçeği yansıtmayan puanlarla sınıf atladığı ortaya çıktı. Bu nedenle 403 öğrencinin lise diploması, 398 öğrencinin de sınıf geçme işlemi iptal edildi. Bakanlık, benzer usulsüzlüklerin önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

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MEB denetimleri artırdı.

MEB denetimleri artırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2023‑2024 öğretim yılı boyunca özel okullarda geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İncelemeler, Türkiye genelindeki öğrencilerin devam durumu ile notlandırma süreçlerini mercek altına aldı. Denetim sonuçları, bazı okullarda eksik devamsızlık bilgileri ve gerçeğe aykırı not uygulamalarını ortaya çıkardı.

403 diploma iptal edildi.

403 diploma iptal edildi.

Denetimler sonucunda, ortaöğretime kayıt koşullarını taşımadığı ve sunduğu denklik belgeleri MEB kayıtlarında bulunmadığı tespit edilen 120 öğrencinin kaydı geçersiz sayıldı. Okula devam etmedikleri hâlde mezun gösterilen 50 öğrenci ile notları gerçeği yansıtmayan 101 öğrenciye dair usulsüzlükler de ortaya çıkarıldı. Ayrıca 12. sınıfa hiç gitmediği belirlenmesine rağmen diplomaya hak kazandırılan 132 öğrenci belirlendi. Böylece toplamda 403 öğrencinin diploması iptal edildi.

398 kişinin sınıf geçme işlemi iptal edildi.

398 kişinin sınıf geçme işlemi iptal edildi.

Denetimler, ortaöğretimde 282, ortaokulda ise 116 öğrencinin devamsızlıklarının sisteme işlenmediğini ve sınavlara girmedikleri hâlde notlarının uydurulduğunu ortaya çıkardı. Böylece toplam 398 öğrencinin usulsüz biçimde sınıf atladığı belirlendi. Bakanlık, bu öğrencilerin geçiş işlemlerini iptal ederek hepsini bir önceki sınıfa geri çekti. Sorumlu okul yönetimleri hakkında da idari süreç başlatıldı.

Ayrıca 6 okulun da ruhsatı iptal edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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