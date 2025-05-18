Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullara Yaptığı Denetimde Önemli İptaller Yaşandı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullara dair geçen öğretim yılı denetimlerinde not sahteciliğine rastladı. İncelemelerde, bazı öğrencilerin tam devam zorunluluğunu yerine getirmediği ve gerçeği yansıtmayan puanlarla sınıf atladığı ortaya çıktı. Bu nedenle 403 öğrencinin lise diploması, 398 öğrencinin de sınıf geçme işlemi iptal edildi. Bakanlık, benzer usulsüzlüklerin önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.
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MEB denetimleri artırdı.
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403 diploma iptal edildi.
398 kişinin sınıf geçme işlemi iptal edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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