Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Michelin Yıldızı Yerine Yerli ve Milli Öneri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Michelin Yıldızı Yerine Yerli ve Milli Öneri
37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, festival katılımcılarına seslendiği konuşmada dikkat çekici bir öneride bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Tekin, 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katılarak burada yaptığı konuşmasında, Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği ve Anadolu kültürüne dair tespitlerde ve önerilerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekin, Anadolu'daki yemeklerin Michelin Yıldızı ile değerlendirildiğini söyleyerek bunu değiştirmeyi önerdi. "Buradan hep birlikte yapılacak bir başvuru ile belki de Kültür Bakanlığı'nı harekete geçireceksiniz." diyen Tekin, Mengen'e de bir değer kazandırılacağını söyledi.
Yusuf Tekin, "En azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne kadar zeki bakanlarımız var
Sözde milli eğitim bakanı öz de tarikatten torpille adam toplana ve suriyeli yeni seçmen yetiştirme bakanı
Bolu ne la? Mengen ne amkhdv.