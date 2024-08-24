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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Michelin Yıldızı Yerine Yerli ve Milli Öneri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Michelin Yıldızı Yerine Yerli ve Milli Öneri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:36 Son Güncelleme: 24.08.2024 - 19:56

37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, festival katılımcılarına seslendiği konuşmada dikkat çekici bir öneride bulundu.

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Bakan Tekin, 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katılarak burada yaptığı konuşmasında, Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği ve Anadolu kültürüne dair tespitlerde ve önerilerde bulundu.

Bakan Tekin, 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katılarak burada yaptığı konuşmasında, Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği ve Anadolu kültürüne dair tespitlerde ve önerilerde bulundu.

Tekin, Anadolu'daki yemeklerin Michelin Yıldızı ile değerlendirildiğini söyleyerek bunu değiştirmeyi önerdi. "Buradan hep birlikte yapılacak bir başvuru ile belki de Kültür Bakanlığı'nı harekete geçireceksiniz." diyen Tekin, Mengen'e de bir değer kazandırılacağını söyledi.

Tekin, Anadolu'daki yemeklerin Michelin Yıldızı ile değerlendirildiğini söyleyerek bunu değiştirmeyi önerdi. "Buradan hep birlikte yapılacak bir başvuru ile belki de Kültür Bakanlığı'nı harekete geçireceksiniz." diyen Tekin, Mengen'e de bir değer kazandırılacağını söyledi.

Yusuf Tekin, "En azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım." dedi.

Yusuf Tekin, "En azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım." dedi.

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Art Mimari

Ne kadar zeki bakanlarımız var

mrspock

Sözde milli eğitim bakanı öz de tarikatten torpille adam toplana ve suriyeli yeni seçmen yetiştirme bakanı

kenan öz

Bolu ne la? Mengen ne amkhdv.