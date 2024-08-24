Amasya'da Su Krizi Büyüyor: Sadece 10 Günlük Suları Kaldı
Amasya'da Su Krizi Büyüyor: Sadece 10 Günlük Suları Kaldı
Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri yapılıyordu. Bugün tüm şehri korkutan açıklama geldi.
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Amasya'da bir süredir devam eden su kesintilerine Belediye Başkanı Turgay Sevindi'den açıklama geldi. Esnaf ziyaretleriyle durumu anlatan Sevindi, kısıtlı miktarda kalan su için bunu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
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Sevindi, “Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz” dedi.
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