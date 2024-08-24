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Amasya'da Su Krizi Büyüyor: Sadece 10 Günlük Suları Kaldı

Amasya'da Su Krizi Büyüyor: Sadece 10 Günlük Suları Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:08

Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri yapılıyordu. Bugün tüm şehri korkutan açıklama geldi.

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Amasya'da bir süredir devam eden su kesintilerine Belediye Başkanı Turgay Sevindi'den açıklama geldi. Esnaf ziyaretleriyle durumu anlatan Sevindi, kısıtlı miktarda kalan su için bunu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Amasya'da bir süredir devam eden su kesintilerine Belediye Başkanı Turgay Sevindi'den açıklama geldi. Esnaf ziyaretleriyle durumu anlatan Sevindi, kısıtlı miktarda kalan su için bunu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sevindi, “Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Sevindi, “Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz” dedi.

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