Milletvekili Turhan Çömez Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e Verilen Ödülleri Paylaştı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.04.2026 - 12:33

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku hakkında açılan soruşturma için kritik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün olayı kararttığı şüphesiyle tutuklanan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e geçmişte verilen ödülleri paylaştı.

Turhan Çömez, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in aldığı ödülleri paylaştı.

'Tunceli Valisi'ne;

Tam 5 kez 'Yılın Kaymakamı Ödülü' verilmiş.

'Yılın Yetim Babası Ödülü' verilmiş.

'Çocuk Hakları, Çocuk Dostu Ödülü' verilmiş.

'Yılın İdarecisi Ödülü' verilmiş.

'Türkiye’nin Geleceğine Yön Verecek 100 İsim' arasında gösterilmiş.

'Teşekkür Belgesi' verilmiş.

'Farkındalık Ödülü' verilmiş.

'Sosyal Sorumluluk Ödülü' verilmiş.

Valilerden toplam '15 Başarı Belgesi' verilmiş.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 2 'Takdirname', İçişleri Bakanlığı’ndan 'Teşekkür Belgesi' almış.

3 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmiş.

'Of’un Altın Anahtarı' verilmiş.

Diyanet Vakfı tarafından 'İyilik Ödülü' verilmiş.

Bir tek “insanlık” verilmemiş, “ahlak” verilmemiş, “devlet adamlığı vasfı” verilmemiş!'

Çömez'in SZC'de "kokuşmuş düzen" diyerek sert eleştirilerde bulunduğu konuşması şöyle;

Çömez 'Arkasına devlet gücünü alan alçak cinayeti kurgulayan yapı, bizim vergilerimizle ödenen paraları kullanıyor. Anne, göl kenarında yavrusunu ararken feryat ediyor, Vali ise nereye gömüldüğünü biliyor! Vali, arama süreçlerini tamamen ilgisiz yerlere yönlendiriyor.

Emniyet Müdürlüğü tüm kamera kayıtlarını ortadan kaldırıyor. Korkunç bir düzenden bahsediyoruz. Vali bu arada Türkç Olimpiyatları'na gidiyor, övgüler yağdırıyor. Olay kapandı diye valinin oğlu 4x4 BMW'sine atlayıp lüks kayak merkezlerinde yasaklı madde partilerine, video paylaşımlarına devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
