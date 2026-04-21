Haberler
Gündem
"İki Delil Var": Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Soruşturması Açıklaması

"İki Delil Var": Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Soruşturması Açıklaması

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2026 - 21:40

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk'te katıldığı yayında son günlerde gündeme gelen soruşturmalar hakkında konuştu. Yıllar sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili olarak  'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var.' ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Gürlek Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili; 'Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekip de kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var. Sim kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtların silinmesi var. Delilleri karartma suç isnattı olur herhalde. Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Soruşturmayı biz yürütmüyoruz. Umut Altaş yasal yolla ABD'ye gidiyor ve oturum alıyor. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık ve iade talebinde bulunduk. Umut Altaş, Gülistan ile arkadaş. Altaş'ın sürekli bir rahatsızlığı var. Vicdani rahatsızlığı var.' ifadelerini kullandı.

Gürlek uzun süren boşanma davaları hakkında da konuştu.

Gürlek uzun süren boşanma davaları hakkında da konuştu.

'Meslektaşlarımla çok sık görüşüyorum. Boşanma davası 8 yıl sürüyor. 10 yıl soran boşanma davası var. Biz sorunları yerinden tespit ediyoruz. Yaptığımız bir çalışma var. Yargının hızlandırılması için adımları atıyoruz. Kira davaları var. Boşanma davaları var. Hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağı bellidir. Hedef süre var. Hakimlerimiz bazen savsaklıyor. Kira davasının süresi belli, 6 ay. Eğer bu sürede karara bağlanmazsa biz hakime soracağız. Bazı davaların uzun sürdüğünü tespit ettik. Ortalama bir boşanma davası bin 300 gün sürüyor. Boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Aile birliğinin bitiğine dair karar vermişse karar verebilecek. Maddi manevi boyut sonraya bırakılacak. Ama boşanma olmuş olacak.' dedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
