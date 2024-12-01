Mihrimah'ın Küçüklüğünün Milyoner'e Katılmasından Somer Şef'in OnBey Sözlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mihrimah'ın Küçüklüğünün Milyoner'e Katılmasından Somer Şef'in OnBey Sözlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef'te son 10 yarışmacı finalist olmak için büyük mücadele veriyordu. Birbirinden güzel ve zorlu yemeklerin yapıldığı yarışmayla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Elenecek yarışmacıların önceden belli olduğu söylenen yarışmada iddialar doğru çıkmadı. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından biri bu hafta elendi.
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2. Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde haftada iki kez izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde yine iddialı yarışmacılar yer aldı. Katılan yarışmacılardan biri ise bir yerlerden tanıdıktı. Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç, programa katılarak kendini hatırlattı. Genç oyuncu 200 bin TL kazandı.
3. Geçtiğimiz hafta RTÜK tarafından Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler ve Deha dizilerine cezai işlem uygulanmıştı. 2 kez yayın durdurma cezası alan dizilerden Arka Sokaklar'ın, dizide yayınlanan tarikat sahnesi sebebiyle ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Başta Şevket Çoruh, Gonca Vuslateri gibi isimler olmak üzere pek çok ünlü bu cezalara tepki göstermişti. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da tepki gösteren isimlerden biri oldu. Gökbakar, diziler kadar tarikatlar ve bağlı olduğu vakıfların denetlenip denetlenmediğini sorguladı.
4. Medya devi olan Acun Ilıcalı, iş hayatından özel hayatına her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Ilıcalı, hayatına dair pek çok konuda soruları yanıtladı. Programda şu anki maddi gücünü elde etmek için hangi yollardan geçtiğini anlatan Acun Ilıcalı, TV8'le ilgili de detayları belirtti. Televizyondan soğumadığını, televizyonun onun DNA'sı olduğunu belirtmesinin yanı sıra kanalın yıllık giderini de açıkladı. Bakalım TV8'in yıllık gideri ne kadarmış?
5. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Mücahit Kandemir'in hikayesi damga vurdu. Oktay Kaynarca'ya hayatından bahseden Kandemir, başına gelen talihsiz kazayı anlatırken herkesi uzaklara daldırdı. Kandemir, daha 19 yaşındayken spora merak salmış bir gençti. Ancak yaptığı bir ters hareket onu tekerlekli sandalyeye mahkum etti. İşte, yarışmacının ders niteliğindeki hayat hikayesi...
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6. MasterChef Türkiye'nin bu sezonu oldukça eğlenceli geçiyor. MasterChef'e en çok Onur ve Beyza aşkı konuşuluyor. Sezona damgasını vurarak gündem haline gelen Onur ve Beyza ilk günden bu yana izleyici tarafından çok yakıştırıldı. Sosyal medyada aralarında aşk ilişkisi olduğuna dair dedikodular da çıktı. MasterChef jüri üyesi Somer Siviroğlu o iddialara neler söyledi? Detaylar içeriğimizde...
7. RTÜK'ün geçtiğimiz günlerde dizilere uyguladığı cezalar herkesi şoke etti. Televizyon takipçileri bu karardan pek de memnun olmadı. Onlardan biri de Yabani izleyicisiydi. Yabani dizisi final bölümünü yayınlamaya hazırlanırken RTÜK'ten ceza geldi. İki kez yayın durdurma cezası alan dizide planlar değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabani'nin final tarihinde yeni bir gelişme yaşandı.
8. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
9. Kızılcık Şerbeti'nin tepkilerin odağındaki karakteri Fatih'e ilk sezondan bu yana çok kızdık. Hatta kendisine olan öfkemiz bir "Fatih'i tokatla" sitesi açmamıza bile neden oldu. Son bölümde Fatih'in Görkem'i amcası Ömer'den intikam almak için aldatması, yetmiyormuş gibi bir de Doğa'ya geri dönme çabası izleyenleri çıldırttı. Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör ise yaptığı bir paylaşımda Fatih'in burcunun Yengeç olduğunu yazdı. Bakalım, haklı mıymış? Buyrun analize...
10. Hepimiz hayatta bir kez televizyona çıkmayı hayal etmişizdir. Ama şans herkese gülmüyor, biliyorsunuz. Hayatında bir kez de olsa sokak röportajlarında mikrofon uzatılan, bir yarışmada izleyici olarak kameraya yakalananlar var. İşte sosyal medyada bu anıları paylaşanlar birbirinden eğlenceli paylaşımları ile gülümsetti. İnsanlar, yıllar önce televizyonda göründükleri anları bulup paylaşarak bir yandan da nostalji rüzgarı estirirdi. Bu içeriğimizde, ekranda yakalananların sosyal medyadaki en keyifli ve sürpriz dolu paylaşımlarını derledik!
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11. RTÜK cezalarından Arka Sokaklar da payını almıştı. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh RTÜK'ün diziye verdiği ceza için "Ödül sayarım." yazmıştı. O çıkışı ile çok konuşulan oyuncu ilk kez kameralara konuştu. Dizinin aldığı cezanın ardından verdiği röportajda "Saygı duymamakla birlikte..." diyerek açıklama yaptı. Çoruh devamında ise "Türkiye'de olmamış herhangi bir olayı bizim dizide göremezsiniz" dedi.
12. Esra Erol'da programında bir süredir Fatih Aydın kaybı araştırılıyor. 21 yaşındaki oğlunun bulunması için anne Rabia Aydın, Esra Erol'a başvurmuştu. Ancak 4,5 aydır kayıp olan Fatih'ten hiçbir iz bulunamadı. Uzun süredir devam eden yayınlarda sonuç alınamayınca izleyici isyan etti. Yayına bağlananlar annenin bir şeyler sakladığını iddia ederek artık itiraf etmesini istedi. Sonunda ise bir izleyici Esra Erol'da Fatih'i bulana para ödülü vereceğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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