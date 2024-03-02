Microblading Randevusu Almadan Önce Şans Vermeniz Gereken 12 Kaş Kalemi

Kaş kalemi deneyimini henüz yaşamadıysanız, microblading randevunuzu biraz ertelemenizde fayda var. Kaş kalemi, kaşlarınıza doğal ve belirgin bir görünüm kazandıran mükemmel bir araçtır. Birçok farklı renk seçeneğiyle, cilt tonunuza ve saç renginize uygun olanı bulabilirsiniz. Yüksek kaliteli bir kaş kalemi, kaşlarınızın dolgun ve bakımlı görünmesini sağlar. Ayrıca, kaş kalemi kullanmak microblading'e göre daha ekonomik ve zamandan tasarruf sağlayacaktır!

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