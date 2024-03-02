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Microblading Randevusu Almadan Önce Şans Vermeniz Gereken 12 Kaş Kalemi

etiket Microblading Randevusu Almadan Önce Şans Vermeniz Gereken 12 Kaş Kalemi

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 19:35

Kaş kalemi deneyimini henüz yaşamadıysanız, microblading randevunuzu biraz ertelemenizde fayda var. Kaş kalemi, kaşlarınıza doğal ve belirgin bir görünüm kazandıran mükemmel bir araçtır. Birçok farklı renk seçeneğiyle, cilt tonunuza ve saç renginize uygun olanı bulabilirsiniz. Yüksek kaliteli bir kaş kalemi, kaşlarınızın dolgun ve bakımlı görünmesini sağlar. Ayrıca, kaş kalemi kullanmak microblading'e göre daha ekonomik ve zamandan tasarruf sağlayacaktır!

Bu içerik 02.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kalıcı kaş boyası yaptırmayı düşünüyorsanız, öncelikle bu ürüne bir şans vermenizi tavsiye ederiz!

Kalıcı kaş boyası yaptırmayı düşünüyorsanız, öncelikle bu ürüne bir şans vermenizi tavsiye ederiz!

Kaşlarınızı doldururken aynı zamanda şekillendiren Estee Lauder Çift Taraflı Kaş Kalemi, pratik kullanımıyla da ön plana çıkar. Gün boyu süren kalıcılığıyla, makyajınızın taze ve bakımlı görünümünü korur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok memnun kaldım sürümü çok kolay yumuşak renk çok güzel tavsiye ederim.

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L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi

L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi

Bu kaş kalemi, kaş kılı inceliğindeki ucu sayesinde, arzu ettiğiniz doğal kaş görünümünü elde etmenizi kolaylaştırır. İster dolgun ve belirgin, ister doğal ve hafif bir görünüm arıyorsanız, Skinny Definer Kaş Kalemi sizin için mükemmel bir seçim olacaktır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Rimmel London Professional Kaş Kalemi Black Brown

Rimmel London Professional Kaş Kalemi Black Brown

Rimmel London Dark Brown Professional Kaş Kalemi, kaşlarınızı düzeltip güzelleştireceğiniz bir üründür. Kaş boşluklarını doldurabilir veya kavisinizi uzatabilirsiniz. Kapak aynı zamanda fırça işlevi görerek, kaşlarınızı doldurmadan önce ve sonra fırçalamanızı sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli ürün renk tam istediğim gibi kalıcılığı iyi, sürümü kolay.

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Maybelline New York Tattoo Brow Lift Kaş Kalemi- 03 Medium Brown (Orta Ton)

Maybelline New York Tattoo Brow Lift Kaş Kalemi- 03 Medium Brown (Orta Ton)

Eğer yeni kaş trendlerini henüz deneyimlemediyseniz, bu ürün tam zamanında karşınıza çıktı diyebiliriz. Tattoo Brow Lift 2'si 1 arada kaş kalemi, kaş trendlerini yakından takip eden ve her zaman güncel kalmak isteyenler için ideal bir seçenek. Bu ürünle, kaşlarınızı istediğiniz şekilde belirginleştirebilir ve ifadenizi güçlendirebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Rose Kalıcı Kaş Kalemi Kahverengi

Rose Kalıcı Kaş Kalemi Kahverengi

'3 Uçlu başlık' teknolojisi kullanılarak uygulanan doğal kıl ekimi tekniği, kaşlarınızda herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan tüm boşlukları kolaylıkla doldurmanıza olanak sağlar. Bu yöntem, uygulandıktan sonra bir gün boyunca kalıcılığını korur ve kesinlikle akma yapmaz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İnanılmaz güzel bir ürün geldiği gibi denedim harika sonuç, ayrıca ıslak mendille hemen çıkıyor, kesinlikle alin👍

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Note Natural Kaş Kalemi 03

Note Natural Kaş Kalemi 03

Bu kaş kalemi, pudralı mat ve kadifemsi yapısı sayesinde kaş diplerini kolay ve nazik bir şekilde doldurur. Bu ürün, kaşlarınızı belirginleştirmek ve mükemmel bir görünüm elde etmek için sepetinize eklemeniz gereken ürünlerden biri!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Angled Doğal Görünüm Veren Asansörlü Kaş Kalemi

Angled Doğal Görünüm Veren Asansörlü Kaş Kalemi

Flormar'ın Angled Doğal Görünüm Veren Asansörlü Kaş Kalemi, istediğiniz o doğal ve belirgin kaş görünümünü elde etmeniz için mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu kaş kalemi, doğal kaş teli benzeri çizgiler çizme yeteneği ile kaşlarınıza doğallık katar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ben çok beğendim. Siyah kaşlarım için aldım. Rengi açık olur diye tereddüt etmiştim ama kaşlarımı bu ürünle boyadıktan sonra tarayınca çok doğal durdu.

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Pastel Browmatic Kaş Kalemi 14

Pastel Browmatic Kaş Kalemi 14

Browmatic Kaş Kalemi, özel tasarlanmış eğimli ucu ve geniş renk yelpazesi sunan 5 farklı renk seçeneği ile kaşlarınızı vurgular ve daha belirgin hale getirir. Su geçirmez özelliği olan bu ürün, kaşlarınızın her türlü hava koşulunda mükemmel görünmesini sağlar. Ayrıca, Browmatic'in otomatik mekanizması, kalemtıraş ihtiyacını ortadan kaldırır, bu da kullanım kolaylığı sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Maybelline New York Express Brow Satin Duo Çift Taraflı Kaş Kalemi

Maybelline New York Express Brow Satin Duo Çift Taraflı Kaş Kalemi

Microblading işlemine başvurmadan evvel, bu kaş kalemini denemeyi düşünmelisiniz.  Express Brow Satin Duo Çift Taraflı Kaş Kalemiyle sadece iki adımda dolgun ve çarpıcı kaşlara sahip olabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün son derece doğal görünüm veriyor fırçası yumuşak ve sürüsü kolay.

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New Well Kaş Kalemi Siyah

New Well Kaş Kalemi Siyah

New Well Kaş Kalemi Siyah, kaşlarınızın rengini canlandırmak için mükemmel bir seçimdir. Bu ürün, sadece kaşlarınızın rengini değil, aynı zamanda genel bakışınızı da iyileştirir. Etkileyici ve belirgin bakışlar elde etmek isteyenler için ideal bir ürün!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Flormar-Tarayıcı ve Dağıtıcı Fırça Kapaklı Eyebrow Pencil Kaş Kalemi

Flormar-Tarayıcı ve Dağıtıcı Fırça Kapaklı Eyebrow Pencil Kaş Kalemi

Flormar'ın bu kaş kalemi, ideal kaş görünümünüzü elde etmeniz için mükemmel bir yardımcı. Yoğun pigmentasyonu sayesinde doğal bir görünüm sağlar ve bu özelliği ile makyaj çantanızın yeni gözdesi olmaya aday!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yıllardır kullanıyorum. Doğal sarışınım bu renk çok doğal duruyor. Herkes beğeniyor.

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Golden Rose Kaş Kalemi&Kaş Fari - Golden Rose Eyebrow

Golden Rose Kaş Kalemi&Kaş Fari - Golden Rose Eyebrow

Kaşlarınızın doğal görünümünü koruyarak onları belirginleştiren bu kaş kalemi, şekillendirici fırçası ve üç farklı renk seçeneğiyle makyajınızı tamamlamanıza yardımcı olur. Kalıcı kaş uygulaması yaptırmadan önce, bu ürüne bir şans vermenizi öneririz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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