MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bir Anda Ortaya Fırlattığı Ceviz Felsefesi Dillere Düştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bir Anda Ortaya Fırlattığı Ceviz Felsefesi Dillere Düştü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 'Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde mikrofon başına geçti. Konuşmasında Samiha Ayverdi'den alıntı yaparak söylediği 'ceviz' cümlesi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mikrofon başında söylediği sözler ve yaptığı gaflar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giriyor.
Parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli'nin sözleri bir kez daha dikkat çekti.
Bahçeli, başkent Ankara'da gündeme dair detaylar hakkında ağır eleştirilerde bulunurken yazar Sâmiha Ayverdi'den bir alıntı da yaptı.
Devlet Bahçeli'nin "Her ceviz yuvarlaktır, her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır fakat her gördüğün insan, insan değildir" sözleri gündeme oturdu.
Bu konuşmadan oldukça kısa bir sonra "ceviz" kelimesi başta X (Twitter) olmak üzere birçok platformda tt oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bakalım Devlet Bahçeli'nin özlü ceviz alıntısı sonrası kimler neler söylemiş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda