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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.01.2024 - 18:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Büyük kavga sebebi olurdu bu arada.

2. Büyük kavga sebebi olurdu bu arada.
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3. Kıskançlıktan popom düştü daha ne diyeyim?🥲

3. Kıskançlıktan popom düştü daha ne diyeyim?🥲
twitter.com

4. Ömürlük saklanacak o not...

4. Ömürlük saklanacak o not...
twitter.com

5. "Peki aşkım ben bir toz tanesi olsam sever miydin?"

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6. Bizim de kendimize göre hayallerimiz var.

7. 😂 😂 😂

8. Yalana dolana yer yok artık ilişkilerimizde.

9. Hak etmiş (!)

10. Keyifle olunca insan fark edemiyor ne kadar yemek yediğini.🥲

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11. Ağlamıyorum.

12. Flörtten engel yediğimi anladığım an.

13. Tüm manifestleri yaptık.

14. Haftaya görüşmek üzere.👋

14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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