İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Büyük kavga sebebi olurdu bu arada.
3. Kıskançlıktan popom düştü daha ne diyeyim?🥲
4. Ömürlük saklanacak o not...
5. "Peki aşkım ben bir toz tanesi olsam sever miydin?"
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6. Bizim de kendimize göre hayallerimiz var.
7. 😂 😂 😂
8. Yalana dolana yer yok artık ilişkilerimizde.
9. Hak etmiş (!)
10. Keyifle olunca insan fark edemiyor ne kadar yemek yediğini.🥲
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11. Ağlamıyorum.
12. Flörtten engel yediğimi anladığım an.
13. Tüm manifestleri yaptık.
14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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