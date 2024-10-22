Görüş Bildir
Haberler
Gündem
MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan "Umut Hakkı Nedir?" Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan "Umut Hakkı Nedir?" Açıklaması

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
22.10.2024 - 14:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin çözüm süreciyle ilgili 

 Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düşerken 'umut hakkı' söylemleri merak konusu oldu. Bahçeli'nin konuşmasının ardından 'umut hakkı nedir?' sorusu gündeme gelirken bu soruya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili konuştu.

Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili konuştu.

Abdullah Öcalan'la ilgili konuşan Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadelerine yer verdi.

Bahçeli sözlerine "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” diyerek devam etti.

Bahçeli sözlerine "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” diyerek devam etti.

MHP Genel Başkanı'nın konuşmasının ardından 'umut hakkı nedir?' sorusu da gündeme geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yaptığı çağrıya ilişkin paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yaptığı çağrıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yıldız, ilk olarak 22 Ekim'in bir dönüm noktası olduğu belirtti;

Yıldız, ilk olarak 22 Ekim'in bir dönüm noktası olduğu belirtti;
twitter.com

"Umut hakkı nedir?" sorusuna MHP'li isim böyle yanıtladı;

"Umut hakkı nedir?" sorusuna MHP'li isim böyle yanıtladı;
twitter.com

Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir.

Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır.

Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır.

👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ahmetpamukupaagl

rezil herifler. 22 ekimden önce pkk nın aldığı tüm canlar siliniyor mu? size böyle bir tez öne sürme hakkını kim nasıl veriyor?