MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan "Umut Hakkı Nedir?" Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan "Umut Hakkı Nedir?" Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin çözüm süreciyle ilgili
Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düşerken 'umut hakkı' söylemleri merak konusu oldu. Bahçeli'nin konuşmasının ardından 'umut hakkı nedir?' sorusu gündeme gelirken bu soruya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.
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Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili konuştu.
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Bahçeli sözlerine "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” diyerek devam etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yaptığı çağrıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Yıldız, ilk olarak 22 Ekim'in bir dönüm noktası olduğu belirtti;
"Umut hakkı nedir?" sorusuna MHP'li isim böyle yanıtladı;
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rezil herifler. 22 ekimden önce pkk nın aldığı tüm canlar siliniyor mu? size böyle bir tez öne sürme hakkını kim nasıl veriyor?