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Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Çağrıya Gelen Sosyal Medya Tepkileri

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Çağrıya Gelen Sosyal Medya Tepkileri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.10.2024 - 12:54

Devlet Bahçeli geleneksel salı grup toplantısında uzun süre gündemde yer alacak açıklamalara imza attı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütünü lağvetmesi karşılığında TBMM'de konuşma hakkı ve serbest kalabilmesinin önündeki düzenlemelere açık olduğun sözünü verdi.

Açıklamalar şöyle;

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Sosyal medya da tepkisiz kalmadı.

Sosyal medya da tepkisiz kalmadı.
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