Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Çağrıya Gelen Sosyal Medya Tepkileri
Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Çağrıya Gelen Sosyal Medya Tepkileri
Devlet Bahçeli geleneksel salı grup toplantısında uzun süre gündemde yer alacak açıklamalara imza attı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütünü lağvetmesi karşılığında TBMM'de konuşma hakkı ve serbest kalabilmesinin önündeki düzenlemelere açık olduğun sözünü verdi.
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Sosyal medya da tepkisiz kalmadı.
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