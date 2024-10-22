Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclise Davetinin Ardından Geçmiş Söylemleri Akla Geldi

Abdullah Öcalan, özel bir operasyonla Türkiye'ye getirilirken koalisyonda DSP-MHP-ANAP üçlüsü vardı. Bu koalisyon bir sonraki seçimde bozguna uğramadan önce Öcalan'ın yargılanması ve idamıyla ilgili kritik bir karara imza atmıştı. Diğer iki isim siyaset sahnesinden silinse de Bahçeli o günden beri hep siyasetin merkezinde ve gündemde yer aldı. Kürt sorunu ile ilgili de her zaman gerek iktidara gerekse muhalefete 'ayar vermeyi' sürdürdü.