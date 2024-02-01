MHP’de Adana Depremi: 3 İlçede Başkanlıklar Kapatıldı, Başdanışman Görevden Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Adana depremi yaşanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını ve Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü’nün de görevden alınarak disipline sevk edildiğini açıkladı.