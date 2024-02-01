MHP’de Adana Depremi: 3 İlçede Başkanlıklar Kapatıldı, Başdanışman Görevden Alındı
MHP’de Adana Depremi: 3 İlçede Başkanlıklar Kapatıldı, Başdanışman Görevden Alındı
Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Adana depremi yaşanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını ve Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü’nün de görevden alınarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinden MHP’de, Adana’da üç ilçe başkanlığı kapatıldı.
Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.
Ayrıca Adana’da bir dönem büyükşehir belediye başkanlığı da yapan Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de aynı sebeple görevden alınarak disipline sevk edildi.
MHP’de alınan kararları, Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın Twitter’dan duyurdu 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda