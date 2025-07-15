MG Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Morris Garages (MG), Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2000'lerin başına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle adından söz ettiren MG, 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteriyor. Son yıllarda beğeni toplayan SUV modelleri ise Euro NCAP tarafından 5 yıldıza layık görüldü. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Temmuz ayı fiyat listesi