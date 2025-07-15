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MG Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.07.2025 - 23:08

Morris Garages (MG), Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2000'lerin başına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle adından söz ettiren MG, 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteriyor. Son yıllarda beğeni toplayan SUV modelleri ise Euro NCAP tarafından 5 yıldıza layık görüldü. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Temmuz ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

Morris Garages, Temmuz ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. MG'nin popüler modellerinden MG4 Comfort, bu ay 1.379.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Marka tarafından 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Dikkat: Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG4 Fiyat Listesi Temmuz 2025

MG4 Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • MG4 Comfort Elektrik - 1.379.000 TL

  • MG4 Luxury Elektrik - 1.579.000 TL

  • MG4 X POWER Elektrik - 1.990.000 TL

MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Temmuz 2025

MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Marvel R Performance Elektrik - 3.499.000 TL

MG Yeni HS Fiyat Listesi Temmuz 2025

MG Yeni HS Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Yeni HS Benzin - 2.449.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2.249.000 TL

MG7 Passion Fiyat Listesi Temmuz 2025

MG7 Passion Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • MG7 Passion Benzin - 2.550.000 TL
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MG7 Excellence Fiyat Listesi Temmuz 2025

MG7 Excellence Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • MG7 Excellence Benzin- 2.790.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 2.880.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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