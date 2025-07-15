MG Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
Morris Garages (MG), Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2000'lerin başına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle adından söz ettiren MG, 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteriyor. Son yıllarda beğeni toplayan SUV modelleri ise Euro NCAP tarafından 5 yıldıza layık görüldü. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Temmuz ayı fiyat listesi
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MG Fiyat Listesi
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MG4 Fiyat Listesi Temmuz 2025
MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Temmuz 2025
MG Yeni HS Fiyat Listesi Temmuz 2025
MG7 Passion Fiyat Listesi Temmuz 2025
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MG7 Excellence Fiyat Listesi Temmuz 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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