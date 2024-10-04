Mezarı Açılan Cem Garipoğlu Hakkında Fatih Altaylı’dan Yorum: “Her Şey Olabilir Bu Saatten Sonra”
Mezarı Açılan Cem Garipoğlu Hakkında Fatih Altaylı’dan Yorum: “Her Şey Olabilir Bu Saatten Sonra”
Youtube programında açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, mezarı açılan Cem Garipoğlu hakkında konuştu. Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı olan Rezan Epözdemir ile konuşmalarını aktaran Altaylı, açılan mezarda kefen olmadığını, içinde bir şeyler olan bir poşet olduğunu, vücut bütünlüğü olmadığını ve kemiklerin ve kafatasının dağınık olduğunu söyledi.
Fatih Altaylı, “Ben de anlatılanlara bakılarak içeridekinin Cem Garipoğlu olduğunu düşünüyordum ama bu saatten sonra her şey olabilir” dedi.
İşte Fatih Altaylı’nın açıklamalarından satır başları:
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Gazeteci Fatih Altaylı, mezarı açılan ve fethi kabir işlemi uygulanan Cem Garipoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.
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Yapılan fethi kabir işlemi sonrasında avukat Rezan Epözdemir ile konuştuklarını anlatan Fatih Altaylı’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
“Benim ilk dikkatimi çeken şu oldu: Mezar taşı silinmiş, otlar büyümüş. Sanırsın ki 100 sene ölmüş, ailesinden de kimse kalmamış, unutulmuş birinin mezarı. Allah göstermesin evladını kaybeden bir aile o mezara sık sık gider, pırıl pırıl bakılır mezara. Mezar kimsesizler mezarı gibi. O bana çok şaşırtıcı geldi bana.”
“Mezar açılınca garabetin kat sayısı arttı. Rezan’a sordum neler oldu diye. O da şaşkın. O da orada yatanın Cem Garipoğlu olduğunu düşünüyordu ama içeride şöyle bir durumla karşılaşmış. İçerideki ceset parçalanmış. Kafası parçalanmış, kollar bacaklar ayrı yerde ve kefen yok. İçeride bir naylon poşet var, içinde bir şeyler var. Kim gömdü, nasıl gömdü, acaba oraya başka biri mi gömüldü.”
“Orada her şey olabilir bu saatten sonra. Ben de içeride olanın Cem Garipoğlu olduğunu düşünüyordum bende de bir şüphe bulutu oluştu. Ne biçim mezar, ne biçim gömme. Çok garip. Bu aile ile ilgili her şey çok garip.”
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FATİH ALTAYLI'NIN AÇIKLAMALARININ TAMAMI...
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