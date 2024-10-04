Mezarı Açılan Cem Garipoğlu Hakkında Fatih Altaylı’dan Yorum: “Her Şey Olabilir Bu Saatten Sonra”

Youtube programında açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, mezarı açılan Cem Garipoğlu hakkında konuştu. Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı olan Rezan Epözdemir ile konuşmalarını aktaran Altaylı, açılan mezarda kefen olmadığını, içinde bir şeyler olan bir poşet olduğunu, vücut bütünlüğü olmadığını ve kemiklerin ve kafatasının dağınık olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı, “Ben de anlatılanlara bakılarak içeridekinin Cem Garipoğlu olduğunu düşünüyordum ama bu saatten sonra her şey olabilir” dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın açıklamalarından satır başları: