Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: Cem Garipoğlu’nun Mezarından Neden Kefen Çıkmadı?
Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: Cem Garipoğlu’nun Mezarından Neden Kefen Çıkmadı?
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı, mahkeme kararıyla dün açılmış ve fethi kabir işlemi uygulanmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in yaptığı “Mezardan kefen çıkmadı” açıklaması ise çok konuşulmuştu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, 10 yıldan sonra mezardan kefen çıkmamasının normal olduğunu söyledi.
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Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut’u evinde öldürdükten sonra cesedi parçalamış ve parçaları İstanbul’da muhtelif yerlere atmıştı.
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Olaydan sonra kaçan Garipoğlu, sonrasında avukatıyla teslim olmuş ve tutuklanmıştı.
Cem Garipoğlu, 2014 yılında ise cezaevinde hayatını kaybetmişti. Garipoğlu’nun intihar ettiği açıklanmış ancak kamuoyunda ölmediği ve cezaevinden kaçırıldığına dair yaygın kanı oluşmuştu.
Karabulut ailesinin talebi sonrasında Cem Garipoğlu’nun mezarı açılarak DNA tespiti için fethi kabir işlemi uygulandı.
Dün gerçekleştirilen işlemde tutulan tutanakta, mezardan kefen çıkmadığı kayda geçirilmişti.
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Sosyal medyada çok konuşulan olayla ilgili İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan açıklamada bulundu.
Alkan; “Kullanılan kefen, cenazeden sızan organik içeriğin de etkisiyle oldukça kolay bir şekilde doğaya karışır ve 10 yıl sonra yapılan mezar açma işleminde tespit edilemez. Otopsi işlemi yapıldığı için söz konusu kefene çok yoğun vücut içeriğinin geçmesi beklenir bir durumdur” dedi.
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