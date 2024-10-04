Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: Cem Garipoğlu’nun Mezarından Neden Kefen Çıkmadı?

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı, mahkeme kararıyla dün açılmış ve fethi kabir işlemi uygulanmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in yaptığı “Mezardan kefen çıkmadı” açıklaması ise çok konuşulmuştu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, 10 yıldan sonra mezardan kefen çıkmamasının normal olduğunu söyledi.