Meteoroloji Uyarmıştı: Ankara'da Caddeler Göle Döndü, Otomobiller Suya Gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. Uyarılar sonrası başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken araçlar suya gömüldü. Yurttaş, suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.