Meteoroloji Uyarmıştı: Ankara'da Caddeler Göle Döndü, Otomobiller Suya Gömüldü
Meteoroloji Uyarmıştı: Ankara'da Caddeler Göle Döndü, Otomobiller Suya Gömüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. Uyarılar sonrası başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken araçlar suya gömüldü. Yurttaş, suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.
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Ankara'da öğleden sonra sağanak etkili oldu.
Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı. Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu.
Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.
Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı. Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı.
Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı.
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Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü. Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
İşte o anlar:
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Eski jeliboncu başkan bütçeyi keşke atıl yatırımlara (dinazor) harcamayıp altyapıya harcasaydı da bütün bunlar olmasaydı.