Metal Tarihine Tanıklık Etmeye Hazır Olun! Headbangers’ Weekend 2025 Başlıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en büyük metal festivali Headbangers’ Weekend, 4-5-6 Temmuz’da İstanbul Life Park’ta üç gün boyunca iki sahnede 25 grubu ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa festivalleriyle yarışan bu dev kadro, binlerce metalhead’i bir araya getirecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
🔥 Festival Programı: 🔹 4 Temmuz 2025: Manowar, Candlemass, Pentagram, Episode XIII, Yaşru
🔹 5 Temmuz 2025: Kreator, Machine Head, Bleed From Within, Dark Tranquillity, Soen, Murder King, Pickpocket, Sovak, Sails of Serenity, Hatemotion
🔹 6 Temmuz 2025: Opeth, Katatonia, Paradise Lost, Hypocrisy, Ensiferum, Leprous, Cemetery Skyline, Pitch Black Process, Sabhankra, Alkera
🚗🚐 Headbangers' Weekend'e Ulaşım Çok Kolay
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın