Metal Tarihine Tanıklık Etmeye Hazır Olun! Headbangers’ Weekend 2025 Başlıyor

Festival boyunca Hacıosman Metro İstasyonu'ndan Life Park’a, Life Park'tan Hacıosman’a düzenli servis seferleri gerçekleşecek.

🎫 Hacıosman - Life Park arası gidiş dönüş bileti 150 TL, tek yön 100 TL’dir.

Katılımcılar 4, 5, 6 Temmuz’da metrodan indiği gibi servise binip kısa sürede festival alanına ulaşabilecek. Festivalin önünden geçen otobüs hatları ise şöyle:

153 | Bahçeköy - Sarıyer

42 | Bahçeköy - 4. Levent Metro

42HM | Bahçeköy - Hacıosman

42M | Bahçeköy - 4. Levent Metro

42T | Bahçeköy - Taksim

🅿 Otopark kapasitesi sınırlı sayıdadır ve ücretlidir.

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