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Metal Tarihine Tanıklık Etmeye Hazır Olun! Headbangers’ Weekend 2025 Başlıyor

etiket Metal Tarihine Tanıklık Etmeye Hazır Olun! Headbangers’ Weekend 2025 Başlıyor

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Onedio Content - Onedio Editörü
03.07.2025 - 16:38
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Türkiye’nin en büyük metal festivali Headbangers’ Weekend, 4-5-6 Temmuz’da İstanbul Life Park’ta üç gün boyunca iki sahnede 25 grubu ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa festivalleriyle yarışan bu dev kadro, binlerce metalhead’i bir araya getirecek.

🔥 Festival Programı: 🔹 4 Temmuz 2025: Manowar, Candlemass, Pentagram, Episode XIII, Yaşru

🔥 Festival Programı: 🔹 4 Temmuz 2025: Manowar, Candlemass, Pentagram, Episode XIII, Yaşru

🔹 5 Temmuz 2025: Kreator, Machine Head, Bleed From Within, Dark Tranquillity, Soen, Murder King, Pickpocket, Sovak, Sails of Serenity, Hatemotion

🔹 5 Temmuz 2025: Kreator, Machine Head, Bleed From Within, Dark Tranquillity, Soen, Murder King, Pickpocket, Sovak, Sails of Serenity, Hatemotion

🔹 6 Temmuz 2025: Opeth, Katatonia, Paradise Lost, Hypocrisy, Ensiferum, Leprous, Cemetery Skyline, Pitch Black Process, Sabhankra, Alkera

🔹 6 Temmuz 2025: Opeth, Katatonia, Paradise Lost, Hypocrisy, Ensiferum, Leprous, Cemetery Skyline, Pitch Black Process, Sabhankra, Alkera

🎥 Manowar’un 4 Temmuz’daki Headbangers’ Weekend performansı özel olarak kayıt altına alınacak ve tüm dünyayla paylaşılacak. Bu eşsiz konser, grubun 'true metal' ruhuna sadık Türkiye kitlesiyle olan bağını ölümsüzleştirecek.

🎫 Kamp biletleri tükendi! Kombine biletler ise tükenmek üzere.

🚗🚐 Headbangers' Weekend'e Ulaşım Çok Kolay

🚗🚐 Headbangers' Weekend'e Ulaşım Çok Kolay

Festival boyunca Hacıosman Metro İstasyonu'ndan Life Park’a, Life Park'tan Hacıosman’a düzenli servis seferleri gerçekleşecek. 

🎫 Hacıosman - Life Park arası gidiş dönüş bileti 150 TL, tek yön 100 TL’dir.

Katılımcılar 4, 5, 6 Temmuz’da metrodan indiği gibi servise binip kısa sürede festival alanına ulaşabilecek. Festivalin önünden geçen otobüs hatları ise şöyle:

153 | Bahçeköy - Sarıyer 

42 | Bahçeköy - 4. Levent Metro 

42HM | Bahçeköy - Hacıosman 

42M | Bahçeköy - 4. Levent Metro 

42T | Bahçeköy - Taksim

🅿 Otopark kapasitesi sınırlı sayıdadır ve ücretlidir.

Daha fazla bilgi ve gelişmeler için @yuzdeyuzmetal sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsin.

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